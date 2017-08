Unanimidade no gol do Sevilla, Sergio Rico renova seu contrato até 2021

Google Plus

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O Sevilla anunciou nesta segunda-feira (14), que renovou o contrato do goleiro Sergio Rico até 2021. O atleta havia ampliado o seu contrato em janeiro até 2019 e agora prorroga por mais dois anos a permanência na equipe que o revelou.

Após assinar o seu novo contrato, Rico compareceu frente aos jornalistas para uma entrevista e se mostrou muito contente por permanecer no clube: “É certo que houve muitas ofertas, mas enquanto o clube me comunicou que tinham pensamento de renovar comigo, essa foi minha primeira e única ideia. Sou torcedor do Sevilla e estou de muito bom grado aqui”, declarou.

Sergio também falou da preparação da equipe para a partida diante do Basaksehir, pela fase eliminatória da UCL, na próxima quarta-feira (16): “Os enfrentaremos com toda a motivação. O time fez um grande trabalho de pré-temporada, deu 100% em cada treino. Está muito esperançoso e motivado para que chegue quarta”. O Sevilla busca entrar na fase de grupos da Champions e precisa superar este desafio já no início da temporada.

Sergio Rico em campo pelo Sevilla | Foto: Divulgação/Sevilla FC

Rico finalizou agradecendo a todos no clube que se esforçaram pela sua renovação: “É uma satisfação incrível. É difícil de acreditar que quem te criou durante todos estes anos segue tendo este interesse de seguir te formando e te fazer progredir. É um orgulho e agradeço de coração ao clube".

Sergio Rico iniciou sua carreira no clube andaluz em 2006 e foi promovido à equipe principal em 2014. Evoluiu juntamente com o bom futebol apresentado pelo time, que conquistou a Uefa Europa League duas vezes em sequência e se tornou a quarta força na elite espanhola.

Apesar de ter apenas 23 anos, o espanhol tem bastante experiência na equipe principal. Já disputou 129 partidas oficiais entre La Liga, Champions League, Europa League e Copa do Rei, além das Supercopas da Europa e da Espanha e terminou 45 delas sem sofrer gol. Sergio foi campeão da UEL nas temporadas 2014-15 e 2015-16. Estreou pela seleção espanhola principal em 2016 e foi convocado também para os jogos de preparação para a Euro 2016, na França.