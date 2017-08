Sem Suarez e Iniesta, Barcelona recebe Real Bétis na estreia em La Liga

(Foto: Alex Caparros/Getty Images)

Barcelona e Real Bétis se enfrentam pela primeira rodada de La Liga 2017/18 neste domingo (20), às 15h15, no Camp Nou, na Catalunha.

O Barcelona vem de derrotas doloridas para o Real Madrid pela Supercopa da Espanha. No agregado foram 5 gols merengue, contra 1 blaugrana. Para completar, Suarez e Iniesta estão fora do confronto. O meia espanhol sequer treinou neste sábado (19). Piqué deve ir para o jogo. O zagueiro reclamou de dores musculares mas está apto a jogar.

O Real Bétis, por sua vez, fará sua estreia oficial na temporada. Na pré-temporada foram 11 jogos, com apenas quatro vitórias. Destaque especial para a vitória em cima do Milan. Os Béticos podem ter estreias como a de Tello, ex-Barça, Guardado e Camarasa. Para surpreender o Barcelona, em pleno Camp Nou, esses jogadores terão de brilhar.

Ainda sem Paulinho, Barça almejava três pontos na estreia

O Barcelona não terá Paulinho neste domingo (20). O meio-campo ainda não foi regularizado e está fora do confronto contra o Bétis. O treinador do Barça, Ernesto Valverde, falou sobre a ausência do atleta e elogiou: “É um jogador que se desenvolve no centro do campo mas tem chegada, domina bem várias posições", afirmou.

Sobre Messi, Valverde destacou que é importante que o Barça encontre uma forma de jogar em que o camisa 10 argentino possa brilhar junto de seus companheiros.

O técnico blaugrana falou também sobre as baixas de Luis Suarez e Andres Iniesta: "Iniesta não vai treinar hoje. A baixa de Suarez é importante, mas temos atletas para suprir a ausência dele", completou o treinador.

Bétis busca superar Barça fora de casa

O técnico do Balompié, Quique Setién, falou sobre ir ao Camp Nou e alertou as dificuldades do duelo no estádio: "Este é, ao lado do Bernabeu, o estádio mais complicado. Cremos que podemos fazer um bom jogo. Trabalhamos duro para isso. Jogamos contra equipes de alto nível", disse o comandante.

Cristian Tello, ex-Barça, poderá estrear oficialmente pelo clube Bético. Para o técnico verdiblanco é cedo ainda, mas o atacante foi relacionado e estará, ao menos, no banco de reservas.

O técnico falou sobre a baixa de Suarez nos blaugranas e falou que não se deve menosprezar Paco Alcácer: "Quando soube que Suarez estava fora, afirmei que não podíamos menosprezar Alcácer. Eles tem Messi, temos que trabalhar para anular. Estamos entusiasmados. Não vamos ter chances como essa (Barcelona desfalcado) tantas vezes na temporada", finalizou.