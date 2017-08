CR7 marca, Real Madrid bate Fiorentina e leva Troféu Santiago Bernabéu pelo 12º ano seguido

Nesta quarta-feira (23), Real Madrid e Fiorentina fizeram um amistoso válido pelo Troféu Santiago Bernabéu. Na 37ª edição, o dono da festa levou o troféu pela 12ª vez consecutiva, sendo o 27º título no geral, com a vitória por 2 a 1, com gols de Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo. Jordan Veretout marcou o gol da Viola.

Agora, de forma oficial, acabaram os amistosos para Real Madrid e Fiorentina. Os merengues retornam aos gramados no próximo domingo (27), às 17h15, quando recebem o Valencia pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Também no domingo, só que às 15h45, a Fiorentina recebe a Sampdoria pela segunda rodada da Serie A.

Italianos saem na frente, mas merengues buscam a virada

O início de jogo nem parecia ser um amistoso, tanto que com menos de cinco minutos os italianos abriram o placar no Santiago Bernabéu, quando, após contra-ataque, a bola chegou na entrada da área para Veretout, que dominou, chutou de canhota, a bola pegou na trave e foi para o fundo das redes de Kiko Casilla: 1 a 0 Fiorentina.

Só que a vantagem dos visitantes durou muito pouco em Madrid. Exatos três minutos depois, Asensio puxou contra-ataque pelo meio, avançou e passou para Cristiano Ronaldo, que dominou na área e cruzou rasteiro para Borja Mayoral, que apareceu livre na segunda trave para deixar tudo igual no Bernabéu: 1 a 1.

O jogo seguiu bom, com os dois times jogando para frente e tentando criar o máximo possível. Quase que os italianos ficaram na frente mais uma vez, quando, após cobrança de escanteio, o zagueiro Astori se movimentou bem, se livrou da marcação e mandou de bicicleta no travessão de Casilla.

Mas a genialidade do craque apareceu para desequilibrar mais uma vez. Aos 33', Cristiano Ronaldo recebeu passe na esquerda, ficou no mano a mano com o defensor, cortou para o meio se livrando do próprio e acertou um chutaço, no ângulo, sem chance alguma para Sportiello. Virada merengue no Troféu Bernabéu: 2 a 1 Real Madrid. Depois disso, nada de mais importante aconteceu na primeira etapa.

CR7 comemora seu gol | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Segundo tempo morno e sem gols

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo foi bem mais morno em Madri. Os donos da festa não faziam muitos esforços, tendo em vista a importância da partida e a vantagem no placar. Do outro lado, os italianos até tentavam imprimir uma velocidade maior a partida, só que paravam no bom bloqueio defensivo merengue.

A primeira chance de maior perigo da segunda etapa só aconteceu com quase 25 minutos jogados, quando Isco deu ótimo passe na área para Lucas Vázquez, que finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol de Dragowski. Partida era muito, mas muito morna no segundo tempo.

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Sem ter nada a perder, a Viola se lançou totalmente ao ataque, e acabou dando espaço para os merengues chegarem, tanto que quase o Real Madrid ampliou a vantagem no fim, quando Isco avançou pelo meio, até a entrada da área, arriscou chute rasteiro e Dragowski defendeu. Na sobra, Cristiano Ronaldo arriscou e a bola pegou na trave, no último lance relevante do confronto.