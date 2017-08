Sem Griezmann, Atlético de Madrid visita Las Palmas visando primeira vitória na Liga

Após tropeços nas estreia, Atlético de Madrid e Las Palmas se enfrentam neste sábado (26) no Estádio Gran Canária, nas Ilhas Canárias, em partida válida pela segunda rodada da La Liga. O Atleti, vindo de um empate, e o Las Palmas, vindo de derrota, buscarão a primeira vitória na competição.

Os amarillos fizeram a estreia fora de casa, no Estádio Mestalla, frente ao Valencia. O clube da casa fez valer o mando e dominou a partida durante grande parte do jogo e massacrou os adversários no quesito finalizações a gol, apesar disso, balançaram as redes apenas uma vez.

David Aliaga/ActionPlus/Getty Images

Já os colchoneros não tiveram muita sorte na estreia e foram surpreendidos pelo forte começo do novato Girona (que fez sua estreia na elite do futebol espanhol). Entretanto, apesar do susto, os comandados de Simeone buscaram o empate no final da partida e conseguiram conquistar um pontinho.

Pau Barrena/AFP

Márquez: "O Atlético é uma equipe perigosa"

Em entrevista coletiva, Manolo Márquez, treinador do Las Palmas, comentou sobre a expectativa de estrear como treinador da equipe nas Ilhas Canárias além de ressaltar a qualidade técnica de seu adversário deste fim de semana fazendo uma comparação do elenco com Cholo Simeone.

"O Atlético é uma equipe perigosa como um todo, em qualquer jogada partida pode te fazer um gol. Outro dia, fazendo uma péssima partida em Giron, reverteram um 2-0 em cinco minutos. É uma equipe que é a demonstração do que é o treinador. Não se rende nunca.", afirmou.

Recém chegado ao clube, Márquez irá estrear nas Ilhas Canárias neste sábado. O treinador comentou a sua expectativa para o fato: "Estou com muita vontade de estrear e, além do fator pessoal, tenho muita vontade de que a equipe passe uma boa imagem e possamos levar os três pontos", declarou.

Para a partida, o treinador terá como principal desfalque o recém chegado Vitolo. O meia - que pertence ao Atlético de Madrid - se lesionou na partida contra o Valencia e está entregue ao departamento médico do clube.

Cholo evita falar em Diego Costa e ressalta qualidade do grupo na UCL

Apesar dos eventos que acercam a semana colchonera, Diego Simeone manteve a concentração em seu adversário deste fim de semana na entrevista coletiva pré-jogo. Apesar disso, comentou sobre o caminho do Atlético de Madrid na Uefa Champions League e evitou assuntos como Diego Costa, Real Madrid e Barcelona.

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

"Interessante e competitivo. Tanto Roma quanto Chelsea - além de nós - partem com as mesmas possibilidades e o grupo será difícil para todos. O Chelsea fez uma grande temporada, tem grandes jogadores e um treinador com capacidade para se reinventar e fazer equipes competitivas. A Roma é espetacular, joga muito bem e tem um treinador fantástico", comentou.

Como de praxe nas entrevistas coletivas do treinador, assuntos que fogem do adversário da semana são geralmente evitados para evitar a perda de foco. Nesta semana, apenas o tema Champions League foi aceito, além das questões que diziam respeito ao treinador como o retorno de alguns atletas.

Para a partida, Cholo contarará com o importante retorno de Filipe Luís, além do atacante Gameiro, que estarão ao menos no banco da partida deste sábado. Ambos já foram liberados pelo departamento médico. Em contrapartida, Gaitán - que não possui condições de jogo e Griezmann, suspenso após expulsão no último jogo, não estarão na partida.