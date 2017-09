Sevilla encerra mercado e confirma empréstimo do meia Johannes Geis, ex-Schalke 04

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O Sevilla encerrou com "estilo" seu ciclo de contratações no atual mercado. O clube nervionense confirmou no fim de tarde desta sexta-feira (1º) o acerto com o jovem meia alemão Johannes Geis, que chega por empréstimo de uma temporada do Schalke 04. Ele usará a camisa 12 e estará na lista de convocados para a Uefa Champions League 2017/18.

Oriundo da base do Greuther Furth, o jogador de 24 anos apareceu com mais destaque ao mundo no Mainz 05 de Thomas Tuchel, quando brilhou e atraiu o interesse de times grandes da Alemanha. Após 67 partidas, ele foi contratado pelo Schalke em 2015 para solucionar os problemas do meio de campo da equipe de Gelsenkirchen.

Foram 61 partidas com o uniforme azul do Schalke, alternando bons e maus momentos, assim como toda a equipe alemã. Além disso, Geis foi uma figura muito presente nas seleções de base da Alemanha, desde o Sub-16 até o Sub-21, mas nunca teve chance na equipe principal de Joachin Low.

Com a chegada de Geis, o Sevilla finaliza o mercado com dez reforços. São eles: o lateral-direito Sebastien Corchia, zagueiro Simon Kjaer, lateral-esquerdo Lionel Carole, meias Guido Pizarro, Jesús Navas, Ever Banega e Nolito, atacante Luis Muriel e o técnico Eduardo Berizzo.