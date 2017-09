Sem espaço no Watford, Pantilimon é emprestado ao La Coruña por uma temporada

Google Plus

Foto: Divulgação/RC Deportivo

Ainda se reforçando para a temporada 2017/18, o Deportivo La Coruña anunciou nesta sexta-feira (1), último dia para transferências internacionais na Espanha, o empréstimo do goleiro Costel Pantilimon.

O romeno estava no Watford da Inglaterra – onde atua o brasileiro e também goleiro Gomes -, mas perdeu espaço com a chegada de mais gois jogadores para a posição. A duração do empréstimo é de uma temporada.

Com 2,02m de altura, Pantilimon fez sua estreia como profissional em 2003 pelo modesto Aerostar Bacău, da 3ª divisão romena e no mesmo ano se transferiu para o Timisoara, onde permaneceu por 9 anos.

Pantilimon em aquecimento antes de partida pela Romênia | Foto: Jeff Pachoud/Getty Images

Em 2011 foi emprestado ao Manchester City e um ano depois comprado em definitivo pelo clube inglês, porém não teve muitas chances, atuando apenas sete vezes nos três anos que lá ficou. Em 2014 foi para o Sunderland e ficou por duas temporadas. Em 2016 trocou os Black Cats pelo Watford onde também pouco atuou e agora tem a chance de buscar o seu espaço no clube galego.

Pantilimon passou por todas as seleções de base da Romênia e agora integra o plantel principal, tendo disputado 25 partidas até então. Agora em seu novo clube, chega para ser companheiro de seu compatriota Florin Andone, atacante de 24 anos que está no Depor desde o ano passado e já marcou 12 gols.