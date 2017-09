Villarreal confirma boa fase e vence Alavés com tranquilidade fora de casa

Nesse domingo (17), o Villarreal foi ao País Basco enfrentar o Alavés e não teve dificuldade para vencer por 3 a 0 no Estádio Mendizorrotza. Com dois gols de Bakambu e um de Carlos Bacca o Submarino Amarelo venceu a segunda seguida e chegou à sexta posição com seis pontos conquistados.

Para o Alavés as coisas não estão nada boas, a equipe continua na lanterna da competição, com quatro derrotas e sem ter marcado um gol. Na próxima rodada o Villarreal recebe o Espanyol, na quinta-feira (21) enquanto o Alavés visita o La Coruña, na quarta-feira (20).

Em um primeiro tempo bastante disputado, as equipes não se abriam, dificultando as chegadas ao ataque. Os visitantes, levemente superiores, mantinham mais a posse de bola. Aos 8' Bacca marcou, mas estava impedido e o gol foi anulado. O Villarreal começava uma marcação alta, pressionando a saída de bola do adversário.

Com um jogo muito estudado, ninguém queria se expor, quando chegava ao ataque, o Villa falhava no último passe, ou até mesmo na hora de finalizar. Até que aos 32 minutos, Bakambu tratou de resolver este problema. O atacante franco-congolês arrancou pelo meio e bateu forte, a bola desviou no zagueiro Alexis e enganou o goleiro Pacheco, que nada pôde fazer., era o primeiro gol do jogo.

O segundo tempo começou e a equipe de Fran Escribá tratou logo de decidir a partida. Aos 51', Castillejo recebeu na área, cortou a marcação e bateu de canhota, o goleiro espalmou e Bacca apareceu como um legítimo centroavante para aproveitar o rebote e ampliar o placar. O jogo já se mostrava decidido, com os donos da casa não demonstrando força de reação.

Mantendo a bola e sem correr riscos, o Villarreal ainda era quem chegava com mais perigo ao ataque. Bakambu recebeu belo passe de Castillejo aos 62' e bateu rasteiro na saída do goleiro, fazendo 3 a 0 e finalizando o resultado. Castillejo, que fez ótima partida, ainda teve chance de ampliar, mas acertou o travessão.

A equipe basca mais uma vez mostrou dificuldade na criação de jogadas, segue sem marcar gols, o que reflete na defesa, que passa por problemas. Já o Villarreal vem de três vitórias seguidas, duas pela La Liga e uma pela Uefa Europa League e parece estar se acertando, após um começo de temporada ruim.