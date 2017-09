Com direito a dois gols contra, Barcelona supera Girona e segue isolado na liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio Municipal de Montilivi, na Catalunha

Mais líder do que nunca. Neste sábado (23), o Barcelona não teve problemas para vencer o "vizinho" Girona por 3 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Dos três tentos do triunfo, dois foram contra, um de Aday Benítez e outro do goleiro Iraizoz. Suárez fez o terceiro.

Com este resultado, a equipe catalã segue perfeita no campeonato, com 18 pontos e seis vitórias em seis jogos. O Girona está em 15º com cinco pontos. Na próxima rodada, o Girona vai até o Balaídos na sexta-feira (29), às 16h, encarar o Celta de Vigo. No domingo (1º), o Barcelona recebe o Las Palmas, às 11h15.

Gol contra deixa culés na frente

O começo de partida foi muito bom e intenso na Catalunha, com os dois times tendo boas oportunidades. A primeira chegada foram dos culés, quando Aleix Vidal foi muito bem acionado pela direita e finalizou cruzado, mas Iraizoz fez boa defesa. Depois foi a vez do Girona assustar, quando o brasileiro Douglas Luiz arriscou de fora da área e obrigou Ter Stegen a ser jogar para defender.

Só que depois de tanto martelar, o Barcelona abriu o placar. Em jogada ensaiada, após cobrança de escanteio, Jordi Alba finalizou de primeira da entrada da área, Aday Benítez tentou cortar, mas acabou mandando para trás, matando Iraizoz: 1 a 0 Barcelona. Ala dos donos da casa ficou bem decepcionado após o gol contra.

Jogadores comemorando o gol | Foto: Divulgação/La Liga

O Girona conseguiu equilibrar um pouco mais ações da partida após o gol, mas foi o Barcelona que quase marcou (mais uma vez), quando Alba apareceu bem na área e finalizou, mas Iraizoz fechou bem o ângulo e fez a defesa. Depois disso, nada de mais importante aconteceu na primeira etapa no estádio Municipal de Montilivi.

Outro gol contra e Suárez fechando a tranquila vitória

O segundo tempo mal havia começado e o Barcelona conseguiu ampliar sua vantagem, quando Aleix Vidal foi bem acionado pela direita, avançou, invadiu a área, deu um toque de calcanhar para a primeira trave, Suárez deu o corta-luz, só que Iraizoz acabou mandando, sem querer, para o próprio gol. Segundo gol contra, o segundo do Barça: 2 a 0.

O Girona se perdeu totalmente após o segundo gol, ficando totalmente incapaz de criar algo de perigo. Por outro lado, o Barça seguia seu jogo de muita posse de bola e com eficiência, tanto que na metade do segundo tempo Sergi Roberto deu lindo lançamento para Suárez, que recebeu na cara de Iraizoz e apenas tirou do arqueiro da equipe da casa: 3 a 0 Barcelona. Vitória tranquila para os visitantes e líderes do campeonato.

Suárez comemora seu gol | Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images

Na parte final do confronto, o Girona, sem ter nada a perder, foi com tudo em busca de, pelo menos, diminuir, e quase conseguiu com Portu, que tentou de bicicleta, mas a bola foi para fora. Mesmo lutando bravemente, a equipe que jogou pela primeira vez com o Barça na La Liga não conseguiu dimimuir e o jogo ficou mesmo no 3 a 0.