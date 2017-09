Asensio assina novo contrato com Real Madrid e afirma não pensar em Bola de Ouro: "Passo a passo"

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Continuando o processo de renovação de contrato de suas estrelas, o Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (29) que Marco Asensio ampliou o seu vínculo com o clube até 2023. Jogador assinou contrato juntamente com o presidente Florentino Pérez no Santiago Bernabéu.

Se mostrando muito feliz com a renovação, o meia falou de suas expectativas para o futuro, Bola de Ouro, Copa do Mundo e, como de costume, demonstrou bastante maturidade em suas palavras. “É um dia muito feliz”, declarou.

Asensio também comentou dos elogios recebidos pelo companheiro de time Cristiano Ronaldo: “Receber elogios de Cristiano é uma alegria e eu nem penso em ganhar a Bola de Ouro, sou jovem, tudo vai passo a passo”, disse.

Mesmo sendo destaques em grandes jogos, como quando marcou gol contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, Asensio entende a rotação do elenco e às vezes que fica na reserva: “O técnico sabe como me tratar, meu objetivo é jogar sempre, mas há outros jogadores”.

A jovem estrela vem em ascensão e assim chegou à Seleção Espanhola. Nesta semana foi convocado pelo técnico Lopetegui para a disputa de mais duas partidas das Eliminatórias da Copa. “Ir à Seleção e poder representar meu país em um ano tão importante, ano de Copa do Mundo, é um orgulho”, comentou.

“Ainda posso melhorar muito, sou jovem e cada ano tenho que ir crescendo e melhorando muitas coisas. Me sinto imporante no Madrid. Estou em um momento muito bom e sempre que Zidane me colocar para jogar tentarei aproveitar”, finalizou o camisa 20, que conta com a confiança de Zidane.

Zidane, inclusive, é uma das referências do meia, juntamente com Ronaldo: “Meu ídolo de criança era o Zidane e agora o tenho como meu treinador. Dos meus companheiros Ronaldo me surpreende com sua ambição. Quer ganhar tudo sempre”.

Formado nas divisões de base do Mallorca, Marco Asensio foi comprado pelo Real Madrid por apenas 3 milhões e meio de euros e agora começa a se tornar uma das joias do futebol mundial.