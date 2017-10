Goleiros brilham, Real Madrid e Tottenham empatam e seguem na liderança do Grupo H

Real Madrid e Tottenham protagonizaram um bom jogo pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Em partida válida pelo Grupo H, um gol para cada lado, com os Spurs abrindo o placar com Varane, contra, e os espanhóis indo buscar o empate com Cristiano Ronaldo, de pênalti.

Com o empate, ambos os times seguem na liderança do Grupo H, agora com sete pontos cada, além de manterem seis pontos de diferença para APOEL e Borussia Dortmund, que também ficaram na igualdade. As duas equipes voltam a se enfrentar daqui duas semanas, no dia 1º de novembro, uma quarta-feira, no estádio de Wembley, às 16h45. O jogo valerá pela quarta rodada da fase de grupos.

Boas chances e um gol para cada lado

O início de jogo do Real Madrid foi bem melhor e dominante no Santiago Bernabéu, ficando muito mais tempo com a bola, tanto que a primeira chance foi merengue, quando Achraf aproveitou falta de atenção de Vertonghen, cruzou e Cristiano Ronaldo cabeceou na trave. No rebote, Benzema finalizou praticamente sem goleiro da marca do pênalti, mas mandou para fora.

Mas após a pressão inicial merengue, o Tottenham começou a se soltar e chegou com mais perigo, principalmente com Kane, que quase marcou na primeira chance dos Spurs na partida, quando o camisa 10 aproveitou cruzamento da direita e cabeceou no chão, mas Keylor Navas fez bela intervenção.

Só que após tanto tentar e tomar as rédeas da partida, os ingleses chegaram ao gol, quando Aurier desceu bem pela direita, cruzou, Kane tentou de letra, mas a bola desviou em Varane e foi para o fundo do gol: 1 a 0 Tottenham. O gol foi creditado ao zagueiro merengue, mesmo com o atacante dos Spurs no lance.

Mas o bom momento do Tottenham parou por aí, pois Real Madrid voltou a tomar conta da partida, tanto que conseguiu chegar ao empate, quando, após bela troca de passes, Kroos recebeu de Benzema, invadiu a área e foi derrubado por Aurier: pênalti para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e bateu com perfeição, dando números finais à primeira etapa: 1 a 1.

Gol de CR7 deixou tudo igual

Goleiros brilham e jogo fica na igualdade

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com um Madrid mais presente e incisivo no ataque, tanto que com menos de dez minutos veio um dos grandes lances da partida, quando Casemiro cruzou da direita, Benzema cabeceou na pequena área, totalmente livre, e Lloris fez um verdadeiro milagre com os pés.

Mas a grande partida do arqueiro francês continuou alguns minutos depois, quando Cristiano Ronaldo recebeu na direita, invadiu a área e finalizou no alto, obrigando Lloris a fazer mais uma grande defesa de mão trocada. Os merengues eram melhores, chegavam bem, mas não conseguiam marcar.

CR7 não conseguiu furar Lloris pela segunda vez | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Só que após um início melhor dos donos da casa, o Tottenham começou a chegar muito bem, mas do outro lado de um paredão à sua frente: Keylor Navas. Na primeira chance dos ingleses na etapa final, Kane recebeu na área, cara a cara com o costarriquenho, deu um tapa na bola, mas o goleiro merengue conseguiu fazer a defesa com a ponta dos dedos.

Dois minutos depois, mais um descuido da defesa merengue, quando Eriksen recebeu no meio, fez boa jogada individual, invadiu a área e finalizou à meia altura, mas Navas fez mais uma belíssima defesa. Mesmo com as duas equipes tentando, nada de bola na rede e o jogo ficou mesmo no 1 a 1.