Zidane destaca vitória do Real Madrid e exalta Cristiano: "É o melhor de sua geração"

Gajo recebeu elogios de seu comandante

O técnico Zinedine Zidane comentou a vitória do Real Madrid sobre o Eibar. Após a quarta vitória seguida do time merengue no campeonato, o treinador falou sobre a boa atuação da equipe e exaltou Cristiano Ronaldo, que, apesar de ser o principal jogador do time, não vem tendo boas atuações no certame, diferentemente do que tem feito na Uefa Champions League.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico exaltou sua defesa, mas afirmou que nem tudo foi perfeito e ainda precisa melhor. Apesar disto, o importante era a vitória e o técnico se mostrou satisfeito com o resultado.

“O 3-0 é um bom resultado. Fomos bem na defesa e fico com a sensação de que não foi tudo perfeito, mas estou contente. Era importante somar três pontos hoje”, disse Zidane.

Ainda sobre a partida, o treinador falou sobre ter faltado mais fluência da sua equipe e afirmou que os merengues têm capacidade para jogar ainda melhor, mas é boa ter consciência de que nem sempre se pode fazer tudo perfeito.

“Pode ser que tenha faltado um pouco de fluência. Podemos fazer melhor. Com a bola podemos fazer melhor. No final nós tivemos muitas mudanças e as vezes há que pensar que não podemos fazer tudo perfeito”, comentou.

O comandante merengue também falou sobre a falta de gols de Cristiano Ronaldo no campeonato e a fase ruim que o craque português vive na competição. Apesar de ter cinco gols em três partidas na Uefa Champions League, a estrela do Real Madrid tem dificuldades para repetir as boas atuações no espanhol.

“Como sempre, é verdade que quando não marca Cristiano nos perguntam sempre o mesmo. Não estamos preocupados, sabemos que para ele é importante, como disse isto é muito longo. Ele vai voltar pouco a pouco na competição”, analisou o técnico sobre Cristiano.

Ainda falando sobre Cristiano, Zidane também mencionou o prêmio Fifa The Best, de melhor jogador do mundo que terá a sua cerimônia amanhã. Apesar de Cristiano concorrer ao lado de Messi e Neymar, é praticamente certo que o português irá ser eleito o melhor jogador do mundo pela quinta vez em sua carreira.

“Cristiano é o melhor jogador da sua geração, é muito merecido o prêmio que ele vai ganhar amanhã. Todos os prêmios que ganhou foram merecidos. Ele é o melhor”, exaltou Zidane.

Zidane também foi questionado sobre Benzema e Marcelo que começaram a partida no banco de reservas. Falando primeiro sobre Benzema, o técnico garantiu que suas ausências na equipe titular foi para poupar os jogadores de uma possível lesão pelo desgaste muscular.

“Estava previsto. Depois de duas partidas seguidas em um mês de lesões, era melhor evitar a terceira partida. Com Marcelo é igual, estava previsto. Há muitas coisas atrás, se pensa no jogador e na equipe. Porém Kroos jogou. São jogadores muito importantes para o resto da temporada”, explicou.

Finalizando sua entrevista, Zidane falou sobre a campanha do Real Madrid no campeonato. Terceiro colocado e cinco pontos atrás do líder Barcelona com apenas nove rodadas, o Real Madrid não tem feito suas melhores atuações e parece preocupar alguns torcedores do clube.

“Estamos aqui para fazer bem o nosso trabalho. Podemos fazer melhor? Sim, mas não estamos fazendo mal. Aliás com tudo o que estes jogadores já fizeram, ainda seguem ganhando e de que maneira. Como foi a era de Manchester ou Barcelona, mas é impossível jogar sempre assim. É no final disto que se pode fazer uma comparação”, declarou.

A próxima partida do Real Madrid será contra o Fuenlabrada, na quinta-feira (26), às 17h30. A partida contra a equipe da terceira divisão espanhola será válida pela estreia da Copa do Rei 2017/18. Na última edição, o Real Madrid foi desclassificado da competição ainda nas oitavas de finais devido a uma escalação irregular.