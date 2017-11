Mais um: Xavi anuncia aposentadoria ao fim da temporada e projeta ser técnico

Foto: Barrington Coombs/Getty Images

Mais um craque vai se despedir dos gramados em breve. Atualmente no Al-Sadd do Catar, o meia Xavi irá pendurar as chuteiras ao fim da temporada. Ele afirmou em entrevista ao canal argentino DeporTV que já sente com certa facilidade o desgaste físico, além de afirmar que pretende se tornar treinador após o fim da carreira.

"Já vejo que também me canso mais, que me custa recuperar. Seguramente será meu último ano como jogador de futebol. Tenho a ideia de me aposentar no ano que vem e ser treinador", afirmou o espanhol.

"Nós vamos ver. Eu preciso de experiência, de uma comissão técnica, preciso de tudo, mas ao menos eu conheço os jogadores do Catar e o clima daqui", disse Xavi à agência AFP, mostrando desejo em ser treinador nas categorias de base da Espanha, com preferência ao sub-19 e sub-23.

Diferente de alguns companheiros, que tiveram que parar por contar de algumas lesões, Xavi acredita que é bom o seu final de carreira por conta disso, e que não teve uma "queda brusca": "Tive a sorte de não ter lesões e creio que minha carreira foi progressivamente abaixo, sem uma queda brusca. O Catar me permitiu isso", finalizou.

Ídolo no Barcelona, o meia de 37 anos participou de vários gerações no clube, mas foi essencial na "Era Guardiola", quando o clube catalão dominou a Europa, vencendo completamente tudo. Desde 2015 no futebol do Catar, Xavi conquistou três títulos: a Copa, Supercopa e a Copa do Príncipe, torneio disputado entre os quatro melhores clubes da liga.