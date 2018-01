Diego Costa mostra satisfação após gol na sua reestreia pelo Atlético de Madrid

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid

O atacante Diego Costa reestreiou com gol em sua volta pelo Atlético de Madrid, nesta quarta - feira (03), contra o Lleida, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Rei. Após o jogo, Diego ressaltou sua alegria em retornar aos colchoneros. "Estou muito feliz por ser um jogador de futebol e por jogar com o Atlético de Madrid novamente. Isso era muito importante para mim", disse o centroavante.

Diego Costa não demorou muito para marcar um gol com a camisa do Atleti. Cinco minutos após sua entrada em campo, ele fez o terceiro tento da equipe. O atacante comentou a importância de seu regresso aos gramados. "Não posso pedir mais nesta reestreia com o Atlético. Eu jogo novamente e tenho a sorte de ser capaz de marcar um gol. Isso me deixa ainda mais feliz."

No jogada do gol, Diego Costa sofreu um traumatismo direto na perna direita que causou um desconforto no joelho. No treinamento desta quinta-feira, a equipe médica avaliará sua evolução e a necessidade de realizar testes de diagnóstico ou não.

No próximo sábado (6), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, o Atlético de Madrid enfrenta o Getafe às 10h ( de Brasília), no Wanda Metropolitano.