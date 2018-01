Bale marca, Real Madrid vence Numancia e encaminha classificação na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei, disputada entre Numancia e Real Madrid no estádio Los Pajaritos, em Soria

Nesta quinta-feira (4), o Real Madrid foi até Soria enfrentar o Numancia no estádio Los Pajaritos e conseguiu um bom resultado, que o deixou mais perto das quartas de final da Copa do Rei. Destaque para Gareth Bale que voltou a ser titular e teve boa atuação.

Os merengues decidem a vaga em casa e terão tranquilidade para administrar a boa vantagem e avançar na competição. Para os passarinhos, fica o sonho de reverter o placar e conseguir uma classificação histórica.

Contraste técnico entre as equipes

O começo de jogo foi de um um leve domínio do Madrid, mas sem chegar com grande perigo. As equipes se estudavam antes de se arriscarem com mais peças ao ataque. A melhor chance veio aos 13’ com Higinio, que ganhou disputa de bola com Theo, avançou e bateu cruzado, a bola passou perto da trave direita de Casilla.

Lucas Vázquez respondeu minutos depois em bola recebida pela esquerda, mas em vez de tocar para o meio, preferiu chutar, acertando a rede pelo lado de fora. Mas as melhores jogadas surgiam pela direita com Ceballos, Carvajal e Bale.

Gareth Bale se prepara para a cobrança do pênalti | Foto: Divulgação/La Liga

Aos poucos o time merengue foi sobressaindo e dominando as ações. Apesar das poucas finalizações, ficava muito mais com a bola e criava boas jogadas. Aos 30', Mayoral teve boa chance ao aparecer livre na segunda trave após cobrança de falta de Asensio, mas a finalização saiu errada, direto pra fora.

E o gol saiu aos 35 minutos de pênalti. Lucas Vázquez pedalou dentro da área, foi tocado pelo zagueiro, caiu e o juiz marcou, Gareth Bale bateu com muita categoria, deslocou o goleiro e abriu o placar. A superioridade enfim se transformava em vantagem no placar.

O Madrid continou no ataque após o gol e Asensio quase fez o segundo em chute de fora da área que acertou a rede pelo lado de fora. A primeira etapa terminava com o Real, mesmo sem grande esforço, pressionando sem correr riscos.

Outro pênalti e vitória garantida

O segundo tempo começou com os donos da casa tentando acelerar um pouco mais o jogo se aproveitando da postura um pouco mais defensiva do Madrid em função do placar. Mas foi Lucas Vázquez que quase marcou aos 53 minutos, Carvajal recebeu na área e cortou pro meio, Vázquez apareceu para finalizar mas o próprio lateral o atrapalhou, desviando a bola pra fora.

Carvajal quase marcou minutos depois após bom passe de Ceballos, mas o goleiro Munir conseguiu defender com o pé direito, colocando pra escanteio. Quando o jogo parecia ficar um pouco mais equilibrado, Damianka deu uma entrada dura sobre Nacho, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Momento da expulsão de Damianka | Foto: Divulgação/La Liga

Mas, apesar da expulsão, o Numancia não se entregou e continuou buscando o gol. Os comandados de Zidane esperavam as oportunidades para o contra-ataque, mas não criavam tantas chances claras para marcar, dando oportunidade para a chegada dos Rojillos.

Higinio quase marco ude cabeça aos 67', aproveitando cruzmento de Dani Nietto, mas rematou pra fora. A 15 minutos do fim um lance mágico por pouco não entra para a históriam Iñigo Perez viu Casilla fora do gol e tentou do meio-campo, mas a bola caprichosamente acertou o travessão. Seria um golaço!

Isco, que entrou no segundo tempo, teve boa chance ao receber bom passe dentro da área, mas acabou finalizando de canhota por cima do gol. Mas faltando 2 minutos para o fim da partida, o meia teve mais uma oportunidade em outro pênalti sofrido por Vázquez e não desperdiçou, batendo sem chances para o goleiro e aumentando a vantagem.

Ainda haveria tempo para Mayoral completar cruzamento de Carvajal e marcar o terceiro de cabeça, definindo a partida e dando grande tranquilidade para o jogo de volta. Por fim o que se viu foi um Real Madrid acomodado com o resultado, mas que conseguiu definir o jogo no final, diante de um Numancia esforçado, mas sem muitas condições de encarar o gigante de igual pra igual.