Sergio Conceição é anunciado como novo treinador do Nantes

Foto: Divulgação/Nantes

O FC Nantes anunciou nesta quinta-feira (08) o novo treinador que tentará salvar o time do rebaixamento. Sergio Conceição é a aposta da diretoria para tirar a equipe da penúltima colocação da Ligue 1.

O ex meia-direita, que teve seus melhores momentos como jogador no Porto e na Lazio, no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, começou sua carreira como treinador em 2012, no Olhanense, de Portugal, após um ano como auxiliar no Standart Liège, da Bélgica.

Depois de uma temporada no modesto time português, foi para Académica, também de Portugal, até chegar ao Braga, em 2014, onde fez seu trabalho de mais sucesso, levando o time à final da Taça de Portugal. Na temporada passada, deixou o Vitória de Guimarães na confortável 10ª colocação no campeonato Português.

Sérgio Conceição começará a comandar o time na próxima segunda-feira, pois no jogo contra o Caen, no sábado pela Ligue 1, ainda será comandado pelo interino Philippe Mao, que assumiu o time após a demissão Rene Girard no último dia 2. O Nantes é o 19º colocado com apenas 13 pontos. Nesta edição do Campeonato Francês, o time verde e amarelo venceu apenas três partidas.