Após empatar com lanterna e deixar a liderança, técnico do Nice evita reclamar dos desfalques

Nesse domingo (15), Nice não saiu do 0 a 0 com o Metz. O empate tirou os Aiglons da liderança da Ligue 1, que agora pertence ao Monaco. Os rivais possuem os mesmos 45 pontos, mas os monegascos levam vantagem no critério de desempate.

Após a partida, o treinador do Nice, Lucien Favre, afirmou que estava decepcionado com o resultado do jogo, porém não estava surpreso: "Foi um jogo bem complicado, por isso não estou surpreso com o resultado. Desde o início do campeonato, todos os jogos do Nice foram muito difíceis, sem nenhuma exceção. Empates sem gols podem acontecer. Pode-se viver com um ponto. Ambas as equipes tiveram boas chances de gol, logo, qualquer uma poderia sair com a vitória."

Favre também falou sobre os vários desfalques que o Nice teve no jogo de hoje: Seri (que está jogando a Copa Africana de Nações); Balotelli (suspenso); Walter e Belhanda (lesionados). No entanto, o técnico do líder da Ligue 1 não quis atribuir o resultado a ausência de jogadores importantes.

"Faltou intensidade ao nosso time e capricho no último passe. Nós tivemos alguns desfalques, mas não podemos usar isso como justificativa para o resultado de hoje. É como as pessoas dizem: 'Reclamar não ajuda'. Temos que trabalhar com os jogadores que estão disponíveis no nosso plantel", disse.

Perguntado se o Nice iria contratar algum jogador nesta janela de transferências, Lucien Favre disse que, no momento, será difícil encontrar jogadores que se adequem a realidade financeira da equipe do sul da França.

"Será muito complicado encontrar jogadores que sejam tão bons quanto os que temos atualmente, exceto aqueles que custam um preço pelo qual não podemos pagar. Vamos apostar em jovens como Marcel Vincent. Estou confiante na recuperação de Balotelli para o próximo jogo. Já não tenho essa certeza em relação ao Cardinale (goleiro do Nice)", comentou o técnico.

O próximo compromisso do Nice na Ligue 1 será fora de casa contra o Bastia. A partida será realizada na sexta-feira (20) e abrirá a 21ª rodada do campeonato.