Monaco confirma lesão nos ligamentos do joelho de Boschilla e não define retorno aos gramados

Foto Divulgação/Monaco

Apesar da goleada por 5 a 0 diante do Metz, no Stade Louis II, nem tudo foi festa para o Monaco, mais líder do que nunca na Ligue 1. Isso porque o meia Gabriel Boschilia se lesionou gravemente no segundo tempo da partida deste sábado (11) e deverá desfalcar a equipe por um longo período para o treinador Leonardo Jardim.

O lance aconteceu quando o placar já estava completo. O brasileiro disputou uma bola quase na linha lateral com o lateral-direito Rivierez e levou a pior. Instantaneamente Boschilia gritou de dor e os médicos monegascos o levaram para dar um suporte médico melhor, dando a entender que a lesão seria grave. O próprio Leonardo Jardim, em entrevista após o jogo, já temia que fosse algum dano nos ligamentos e que a temporada do brasileiro estivesse comprometida.

Nesse domingo (12), através de uma nota, o Monaco confirmou que Gabriel Boschilia havia rompido os ligamentos anteriores do joelho. O clube confirmou também que o meia ex-São Paulo passará por cirurgia após exames mais detalhados e não deu previsão de retorno do jogador aos trabalhos.

Boschilia chegou ao Monaco no começo da temporada 2015/16 e foi emprestado Standard Liège, da Bélgica, em janeiro de 2016, onde ficou até junho, para ganhar experiência. A partir desta temporada, o jogador começou a ser mais utilizado e, apesar de não ser titular absoluto, vinha sendo importante no time. Em 2016/17, Gabriel atuou em 16 partidas, marcou oito gols e deu três assistências.