Corajoso e arrojado, Unai Emery finalmente mostra sua verdadeira face na vitória do PSG

Todos sabem da qualidade do técnico Unai Emery. Desde os tempos de Sevilla ele se destacava por montar times muito bem compactados e com um grande equilíbrio entre defesa e ataque, com linhas muito altas, não deixando os adversários respirarem, tanto que isso o levou a conquista de três Uefa Europa League seguidas com os rojiblancos.

Esse sucesso o levou ao PSG, um desafio maior e mais difícil na sua carreira. Mesmo com um começo irregular, finalmente chegamos a um momento na temporada onde Emery mostra seus "truques". Isso foi ainda mais destacado após a goleada com um domínio assustador sobre o todo poderoso Barcelona por 4 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de finais da Uefa Champions League. Os franceses sabiam que, caso quisessem se classificar, teriam que fazer um resultado ótimo em casa, e fizeram mais que isso.

O PSG foi simplesmente avassalador desde o primeiro segundo de jogo no Parc Des Princes. A intensidade era incrível, com três linhas altas marcando na área de Ter Stegen, o que dificultava demais as saídas de bolas e até ligações diretas, tendo em vista que até a linha de quatro defensores subia bastante para diminuir cada vez os espaços, tudo isso uma especialidade de Unai Emery.

O que mais demonstrava a superioridade dos franceses em campo era o meio de campo. Rabiot, Verratti e Matuidi simplesmente dominaram o meio de campo, vencendo todas as divididas e indo com muita vontade em todos os lances. A proximidade dos três em todas as jogadas era incrível, defendendo em bloco e, quando a bola era recuperada, os três também atacavam em bloco, como demonstra bem essa imagem, quando Rabiot roubou a bola de Messi e Verratti "roubou" a bola do seu companheiro, avançou e passou para Draxler fazer 2 a 0.

Metade do time atacando e aproximando os blocos

Após roubar a bola, Verratti avança e acha Draxler, que finaliza cruzado e marca

A organização parisiense era destacável e muito bonito de se ver. A intensidade simplesmente não baixava. As linhas continuavam muito altas e o meio de campo do Barcelona não conseguia trocar três passes, pois a trinca de meias do PSG faziam um jogo simplesmente impecável. Como já dito: defendiam em bloco e atacavam em bloco, algo simplesmente maravilhoso de se ver.

Mas a o "dedo de Emery" não se via apenas em termos táticos defensivos. A calma com que o PSG trabalhava a bola e saía trocando passes era muito "vistosa", e dá para perceber isso no terceiro gol, quando Kevin Trapp ameaçou, mas preferiu sair trocando passes por "pedido" de Rabiot, que foi até perto da meta do goleiro e pediu a bola, mesmo com a forte pressão e alta marcação dos visitantes.

Visão panorâmica do começo da jogada, com a bola saindo lá de trás, mesmo com a pressão do Barcelona

A bola chegou em Matuidi, que, cercado por três jogadores, passou para o lateral-esquerdo Kurzawa, que avançou com muito espaço pela intermediária

Mesmo sendo pressionado, PSG saiu muito bem do sufoco

Depois dessa linda forma de sair da marcação alta culé, a bola chegou em Di María, que fez uma belíssima jogada individual na entrada da área e acertou um lindo chute colocado, sem chances para Ter Stegen. Ainda teve o quarto de Edinson Cavani após bela jogada de Meunier.

Resumindo: Unai Emery simplesmente destruiu o Barcelona. Foi, de longe, a melhor apresentação do PSG com ele no comando. O espanhol botou na cabeça dos seus jogadores que esse era "O" jogo, enquanto o Barcelona parecia estar jogando apenas mais uma partida. O PSG foi corajoso, arrojado, "estiloso" e simplesmente "monstruoso". Resultado totalmente merecido, e é porque poderia ter sido uma goleada maior; classificação praticamente assegurada.