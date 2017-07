Ativo no mercado, Olympique de Marseille confirma contratação do zagueiro Rami

Rami foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (13) (Foto: Getty Images)

O mercado do Olympique de Marseille segue movimentado. Nesta terça-feira (13), o clube anunciou a contratação do francês Adil Rami, que estava no Sevilla. O zagueiro de 31 anos, que marcou presença no grupo da Seleção Francesa que disputou a última Eurocopa, assinou por quatro anos e custará € 6 milhões aos cofres da equipe.

Em suas redes sociais, o OM destacou as qualidades do novo reforço, que será apresentado para a torcida na próxima quarta-feira (19): "Rami é conhecido por ser um grande profissional, exigente e rigoroso. Sorridente e simpático, ele aprecia um bom ambiente no vestiário e tem não tem problemas em se esforçar e se sacrificar pela equipe".

Além disso, o site oficial destaca a passagem do zagueiro pela Seleção Francesa, tendo participado das Eurocopas de 2012 e 2016.

A última passagem de Rami pelo futebol francês havia sido encerrada após a temporada 2010/2011, quando foi campeão da Ligue 1 pelo Lille. De lá, passou a maior parte do tempo no futebol espanhol, a começar pelo Valencia, onde ficou até 2014. Depois de uma temporada pelo Milan, voltou à La Liga para defender as cores do Sevilla, em 2015. Na temporada 2016/2017, disputou 39 jogos pelos Nervionenses.

Com a confirmação do reforço, Rami se torna a quinta contratação do Marseille neste mercado. Além dele, o clube já havia confirmado as contratações do goleiro Steve Mandanda (Crystal Palace), o volante Luiz Gustavo (Wolfsburg) e os atacantes Valére Germain (Monaco) e Clinton N'Jie (Tottenham), sendo que o último já estava na equipe por empréstimo.