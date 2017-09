Primeiro gol pela França e nova estrela do PSG: Mbappé celebra dia dos sonhos

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

O dia 31 de agosto ficará marcado na vida de Kylian Mbappé. Nesta quinta-feira, o jovem francês foi oficializado pelo Paris Saint-Germain e horas depois marcou seu primeiro gol com a camisa da França. O dia marca o início de uma nova etapa na carreira do atacante. Ele deixa o status de promessa para se adequar ao patamar de realidade.

Após a vitória da Seleção Francesa por 4 a 0 diante da Holanda pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mbappé falou rapidamente com os jornalistas na zona mista do Stade de France. O atacante comentou o momento vivido nesta quinta: “É um belo dia, com uma bela assinatura, uma grande vitória e um gol. Se aproxima de um dia dos sonhos. Eu não sei o que é um dia dos sonhos, mas é um lindo dia.”

Questionado sobre a partida, Mbappé analisou: “Foi uma grande partida do começo ao fim. O público gostou, então está todo mundo feliz. Individualmente e coletivamente estamos orgulhosos de alcançar este tipo de performance. Estamos trabalhando para fazer jogos neste nível. Hoje conseguimos nos impor contra uma grande seleção, esperamos continuar neste caminho.”

Um dos repórteres perguntou se ele estava ‘faminto’ pela forma como entrou no jogo que estava ganho. Kylian respondeu com bom humor: “Todos querem ver um jogador de futebol jogando. No futebol é onde me expresso melhor, tudo o que eu já fiz foi jogar, então foi ótimo voltar ao campo esta noite. Estava tendo formigamentos nas minhas pernas de tanto ficar no banco (não participou dos últimos três jogos pelo Monaco).”

Obviamente ele não fugiu das perguntas a respeito do PSG: “É um grande prazer fazer parte de um clube como este, perfeito para mim para progredir e continuar a aprender em alto nível. Eu vou estar rodeado por grandes jogadores, alguns já ganharam títulos nacionais e outros levantaram taças europeias. Eu tenho tudo a aprender e tudo para provar no PSG.”

“Há várias semanas tomei minha decisão. É este o projeto que vai me permitir continuar evoluindo enquanto jogo. Esse foi o principal critério”, finalizou.