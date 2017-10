Após sofrer gol no fim, Rudi Garcia lamenta empate: "Estamos decepcionados e frustrados"

Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images

O Olympique de Marseille empatou em 2 a 2 com o Paris Saint-Germain, no Stade Vélodrome, neste domingo (22). Luiz Gustavo, com um belo chute de fora da área, abriu o placar para os donos da casa. Neymar fez o gol de empate do PSG. Na segunda etapa, Thauvin virou o jogo para o time do sul da França. Contudo, nos acréscimos, Cavani igualou novamente o placar.

Este empate fez com que o Olympique de Marselha caísse para a 5ª posição, com 18 pontos. Já o PSG manteve-se na liderança do campeonato, com 26 pontos, quatro a mais que o Monaco, que derrotou o Caen por 2 a 0. Na próxima rodada, o Olympique de Marseille irá ao norte da França para enfrentar o Lille, que luta para sair da zona de rebaixamento.

Após o clássico de domingo, o treinador do Olympique de Marseille, Rudi Garcia, declarou que estava muito decepcionado com o resultado da partida. Ele também afirmou que os seus comandados mereciam ter saído de campo com a vitória: "Nós perdemos dois pontos. Estamos muito decepcionados e frustrados com o resultado do jogo. Porém, temos nossa parcela de culpa no placar final da partida, pois tivemos a chance de fazer 3 a 1 e não aproveitamos. Também não podíamos permitir que o nosso adversário marcasse um gol no final do jogo."

Apesar da decepção com o empate, Garcia mostrou-se satisfeito com o desempenho ofensivo do OM, que é o único time a marcar gols em todos os jogos da Ligue 1. Todavia, o treinador francês fez questão de ressaltar que o Olympique é uma equipe em construção: "Somos uma equipe em formação. A minha primeira linha de defesa (Mitroglou e Payet) teve bastante trabalho. Eu já imaginava que os meus jogadores, que não fazem parte do meio-campo, teriam que aplicar-se muito defensivamente. Além disso, tivemos bastante agressividade no ataque. Sarr e Sanson tiveram boas oportunidade, mas infelizmente não aproveitaram."

Rudi Garcia ainda aproveitou para elogiar a atuação do meio-campo Luiz Gustavo. De acordo com o técnico do OM, o brasileiro fez um belo jogo na noite de domingo e considera-o um dos grandes jogadores do futebol mundial: "O Luiz é um grande jogador! Por esse motivo que nós fomos buscá-lo. Considero-o um dos grandes jogadores do futebol mundial. Não sou capaz de dizer se ele foi o melhor dos brasileiros durante o jogo de hoje, mas, de qualquer maneira, havia jogadores fantásticos em campo esta noite. E não era apenas do lado do PSG."