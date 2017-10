Jogo Olympique de Marseille x PSG AO VIVO hoje pelo Campeonato Francês

Olá, internautas! O Campeonato Francês reserva uma grande atração para este domingo (21), às 17h (horário de Brasília). Nada mais, nada menos que o grande clássico entre Olympique de Marseille e PSG ao vivo, que fecha a décima rodada! Aqui na VAVEL França, você vai acompanhar todos os detalhes deste jogão no Velódrome!

O respeito também foi a tônica do lado parisiense. O técnico Unai Emery exaltou a história do rival e a rivalidade entre os dois clubes: "Iremos para essa partida com a mesmo pensamento: muito respeito. Marseille é um grande clube na história da liga francesa, com muitos títulos em seu currículo. Os nossos jogadores sabem que domingo será uma partida especial. Esta rivalidade é conhecida ao redor da Europa e do mundo".



Emery prosseguiu em sua análise do oponente: "Eles contrataram jogadores muito bons. Possuem um grande talento ofensivo e tentarão dar tudo de si diante dos seus fanáticos torcedores".

Em entrevista, o capitão e camisa 10 do Marseille, Dimitri Payet, admitiu a superioridade técnica do adversário, mas garantiu que os donos da casa não irão se acuar em campo: "Há uma diferença técnica entre os dois times, mas não podemos deixar isso aparecer em campo. Temos que respeitá-los, como todos os nossos oponentes, mas não podemos assisti-los jogar".



"Estamos motivados, faz muito tempo que o Marseille não vence o PSG. É difícil, mas queremos, finalmente, vencê-los. Porém, não devemos forçar a barra. Eles tem fraquezas e precisamos explorá-las. Usar bem a bola, mantê-la longe deles, isso pode fazer a diferença", completou Payet.

O Paris Saint-German conta quase com força máxima para o duelo. Apenas o brasileiro Daniel Alves está fora da convocatória, por lesão sofrida na partida contra o Anderlecht. Lucas Moura, outro brasileiro, também não foi relacionado, mas por opção técnica, assim como o volante Christophe Nkunku e o meia Ben Arfa.



Confira a lista de relacionados do PSG:





Confira a lista de relacionados do Olympique de Marseille para o clássico, sem Evra e Sértic:

Goleiros: Mandanda e Yohann Pelé

Defensores: Sakai, Kamara, Rolando, Abdennour, Amavi, Rami

Meio-campistas: Luiz Gustavo, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Zambo Anguissa

Atacantes: Ocampos, Payet, Mitroglou, Njie, Sarr, Thauvin, Germain

Já o retrospecto recente de ambos os times é positivo. Após início conturbado, a equipe do técnico Rudi Garcia soma seis jogos sem perder na Ligue 1, apesar de ter empatado por 3 a 3 fora de casa com o lanterna Strasbourg na última rodada. O invicto PSG de Neymar, Mbappé e Cavani vem de vitória: 2 a 1 sobre o Dijon, fora de casa.



No meio de semana, os dois entraram em ação em âmbito europeu: o Marseille venceu o Vitória de Guimarães, de Portugal, pelo placar de 2 a 1. O PSG, por sua vez, não tomou conhecimento do Anderlecht e aplicou sonoros 4 a 0 na Bélgica, pela Champions League.

Dependendo da interpretação, apegar-se ao histórico pode ser um fator motivacional tanto para os donos da casa quanto para os visitantes. Em toda a história, Marseille e PSG se enfrentaram 38 vezes, com 22 vitórias do OM, 7 empates e apenas 9 vitórias dos parisienses. No entanto, o PSG não sai derrotado do clássico desde novembro de 2011. Na ocasião, a derrota por 3x0 no Velódrome, palco do jogo de mais tarde, tirou o time da capital da liderança da Ligue 1 na Temporada 2011/2012, pavimentando o caminho para o Montpellier continuar sua jornada rumo ao seu primeiro título francês.





Resultados de sábado pela Ligue 1:

Monaco 2x0 Caen

Amiens 1x0 Bordeaux

Angers 0x1 Toulouse

Metz 1x2 Dijon

Nantes 2x1 Guingamp

Rennes 1x0 Lille

Saint-Etiénne 0x1 Montpellier

A partida é importantíssima para ambos os lados da moeda. Enquanto que para o Marseille, um triunfo significaria retomada da terceira posição, roubada pelo Nantes - que venceu o Guingamp no sábado por 2 a 1 -, para o líder invicto PSG significa a manutenção da vantagem de seis pontos acima do segundo colocado, Monaco, que também já venceu na rodada: 2 a 0 em cima do Caen.



Confira os seis primeiros colocados do Campeonato Francês:



1) PSG - 25 pontos; 9P, 8V, 1E, 0D; Saldo de gols: 23

2) Monaco - 22 pontos; 10P, 7V, 1E, 2D; Saldo de gols: 14

3) Nantes - 20 pontos; 10P, 6V, 2E, 2D; Saldo de gols: 2

4) Marseille - 17 pontos; 9P, 5V, 2E, 2D; Saldo de gols: 3

5) Saint-Etiénne - 17 pontos; 10P, 5V, 2E, 3D; Saldo de gols: 3

6) Lyon - 16 pontos; 9P, 4V, 4E, 1D; Saldo de gols: 5