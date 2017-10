Neymar afirma que expulsão no clássico foi exagerada e injusta: "Fiz tudo que o árbitro queria"

Foto: Xavier Laine/Getty Images

Protagonista maior do Paris Saint-Germain, Neymar foi o centro das atenções mais uma vez, não podia ser diferente. Neste domingo (22), o camisa 10 foi um dos nomes principais do clássico entre Olympique de Marseille e PSG, que acabou empatado em 2 a 2. O brasileiro fez um gol, mas também foi expulso no segundo tempo e vai desfalcar o time da capital na próxima rodada.

Um dos momentos marcantes do jogo aconteceu quando o brasileiro foi cobrar escanteio próximo aos torcedores do Marseille, que jogaram objetos em direção ao craque. Em entrevista à imprensa brasileira após o jogo, Neymar explicou a situação: “Jogaram de tudo, lanche completo, baguete, suco de laranja, coca. Eu acho que não faz parte do futebol, mas não sei se a Federação vê isso como futebol. Tá errado.”

Questionado sobre sua expulsão no segundo tempo, quando a equipe perdia por 2 a 1, Neymar analisou a punição: “Foi exagerada sim, foi injusta. Passei o jogo inteiro apanhando bastante, tenho muitas marcas pelo corpo. E foi um lance que eu tentei continuar com a bola após ter sofrido a falta, tomei um golpe por trás. Por isso que eu fui tirar satisfação. O cara valorizou e eu fiz tudo que o árbitro queria, que era me expulsar e aparecer um pouco mais que os jogadores.”

“Não estava de cabeça quente. Muito pelo contrário, Se estivesse assim eu iria embora para o ônibus sem falar com ninguém. Eu estou muito tranquilo enquanto a isso. Já fizeram coisas piores no futebol e ninguém foi expulso. Eu fui tirar uma satisfação errada, assumo o erro também, ninguém tem sangue de barata. Isso causou a expulsão. Fiz o que o árbitro queria. Estou errado neste quesito, mas da parte dele [árbitro Ruddy Buquet] poderia ter sido mais tranquilo”, disse.

Neymar minimizou a situação ao ser lembrado sobre o ‘clima de Libertadores’ dentro do Vélodrome: “É diferente, mas acho que não é futebol. Independente se é Libertadores ou aqui, acredito que o futebol não é por esse caminho, é a mesma coisa que a gente chegar no restaurante e ficar tacando garfo nos cozinheiros.”

“Eles foram muito bem, mas nosso time foi muito abaixo do normal. Nossa equipe pode jogar muito mais, pode se impor muito mais no campo do adversário. Claro que o campo deu uma prejudicada bastante, gramado estava alto, seco, e isso a gente tem que começar a se acostumar porque as equipes vão começar a fazer isso”, analisou sobre a atuação do PSG.

O próximo compromisso do Paris será em casa, diante do Nice, de Balotelli e Sneijder, na sexta-feira (27) às 16h45. Os comandados de Unai Emery possuem 26 pontos e estão na liderança. Enquanto isso, o rubro-negro ocupa apenas a 14ª colocação com dez pontos, vindo de três derrotas seguidas.