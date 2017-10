Na ausência de Neymar, Cavani conduz PSG à vitória tranquila sobre Nice

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês, realizado no Parc des Princes, em Paris (França).

'Neymardependência'? O Paris Saint-Germain e, principalmente, Edinson Cavani fizeram questão de afastar este discurso na tarde desta sexta-feira (27). Sem o camisa 10, os parisienses abriram a 11ª rodada da Ligue 1 com fácil vitória, em casa, por 3 a 0 sobre o Nice. O centroavante uruguaio marcou duas vezes e participou da jogada que culminou no gol contra do brasileiro Dante.

O triunfo reforça a campanha arrasadora do líder isolado da liga francesa. São 11 partidas, nove vitórias e dois empates, com 29 pontos acumulados e sete de vantagem para o vice-líder Monaco, que ainda joga na rodada contra o Bordeaux, fora de casa.

O 14º lugar Nice, por sua vez, segue em queda livre: o time de Balotelli e Sneijder perdeu a sua quinta partida seguida – contando todas as competições – e tem dez pontos, mas pode vir a terminar a rodada na zona de rebaixamento, já que seus concorrentes Rennes (15º), Amiens (16º), Dijon (17º) e Strasbourg (18º), todos com nove, entram em campo no fim de semana.

O próximo desafio do PSG será uma visita à cidade de Amiens para enfrentar o time de mesmo nome, no dia 4 de outubro. Já Nice tentará aliviar a crise em confronto direto com o Dijon, em casa, um dia depois.

Cavani resolve a partida no primeiro tempo

O técnico Lucien Favre surpreendeu na escalação e o Nice foi a campo em uma espécie de 5-3-1-1, com Dante, Marlon e Le Marchand no miolo de zaga e Jallet e Burnic compondo as laterais direita e esquerda, respectivamente.

No entanto, logo aos dois minutos de jogo, a estratégia foi por água abaixo. No flanco esquerdo, Di Maria cobrou falta sofrida por Berchiche, Cavani antecipou a marcação de Lusamba e escorou de peixinho. Benitez ainda tentou evitar o gol, mas não conseguiu reagir a tempo.

O PSG voltou a assustar aos 8, quando Le Marchand errou saída de bola e entregou nos pés de Julian Draxler. O alemão invadiu a área e rolou para Cavani, que finalizou rasteiro, mas Benitez defendeu. Em seguida, Balotelli tentou dar a resposta pelo lado do Nice em chute de fora da área, mas a bola passou à esquerda da meta de Areola.

Depois, o ritmo do jogo esfriou, com os donos da casa controlando as ações e chegando com frequência ao ataque, mas pecando na execução do último passe. O Nice, por sua vez, corria riscos com as saídas de bola e não oferecia muito perigo à meta adversária, se não pelas interações da consagrada dupla Sneijder-Balotelli.

O PSG precisou contar com um toque genial de Di Maria para ampliar o placar. O argentino avançou pelo meio campo com a bola dominada, parou e lançou Cavani por cima. O uruguaio se desmarcou de Dante, que dava condição legal ao lance, driblou Benitez e empurrou para o gol vazio.

O terceiro quase veio aos 38 minutos. Berchiche acionou Mbappé, que gingou para cima de Marlon e cruzou para a marca do pênalti. Di María apareceu de surpresa e finalizou de primeira, mas Benitez fez grande defesa.

Dante marca contra, e PSG liquida

Na volta do intervalo, o panorama do primeiro tempo se manteve. Com 51 minutos, o PSG já havia marcado o terceiro gol: Berchiche mandou para a área e achou Cavani livre, no segundo pau. O uruguaio escorou para o meio da pequena área, Daniel Alves travou disputa com o compatriota Dante e a bola acabou entrando, lentamente, no gol de Benitez. No replay, ficou claro que o último toque havia sido do zagueiro do Nice.

Com o placar definido e o adversário entregue, o PSG encontrava ainda mais espaços. Aos 56, Draxler aplicou elástico humilhante em cima de Lusamba, invadiu a área pela esquerda e rolou pra trás. Mbappé pegou de mal jeito e mandou para fora. Depois, aos 62, foi a vez do jovem francês impressionar, arrancando e limpando marcador atrás de marcador antes de chutar na rede pelo lado de fora.

A partir daí, a partida aderiu um ritmo de treino, sem muitas emoções até o apito final. Lucien Favre tentou transformar o cenário com as entradas de Tameze, Pléa e Saint-Maximin nos lugares de Mendy, Balotelli e Lees-Melou, respectivamente, mas sem sucesso. O último, inclusive, se lesionou poucos minutos depois e deixou o Nice com um a menos. Unai Emery, por sua vez, decidiu poupar jogadores como Rabiot, Cavani e Mbappé e dar minutos a Lo Celso, Pastore e Lucas Moura.