Montpellier e Lyon avançam na Champions Feminina com goleadas

Foto: Divulgação/Montpellier HSC

No segundo confronto das oitavas de final da Uefa Women's Champions League, o Montpellier recebeu o Brescia e aplicou uma goleada por 6 a 0. Os gols da partida foram marcados por Dekker, Jakobsson, Veje, Toletti, Léger e Virginia.

Jogando em território francês, o Montpellier aumentou a vantagem da primeira partida contra as italianas e avançou de fase. Superior no jogo desde o apito inicial, Dekker abriu o placar para o time da casa aos 19 minutos da primeira etapa e viu as companheiras de equipe Jakobsson e Veje colocarem 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.

A segunda etapa da partida não foi diferente. Apático, o Brescia não levava perigo ao gol francês e encontrava dificuldades em seu setor defensivo. A equipe ainda perdeu Pettenuzzo no decorrer do jogo, após levar o segundo cartão amarelo. Com uma jogadora a mais em campo, o Montpellier fez mais três e fechou o placar com os tentos de Toletti, Léger e Virginia.

Lyon não toma conhecimento do adversário e goleia na França

Atuais campeãs da competição, o Lyon mostrou que vem forte mais uma vez. Jogando contra o BIIK-Kazygurt, do Cazaquistão, as francesas marcaram nove tentos na segunda partida da Uefa Women's Champions League. Os gols foram marcados por Majri, Cascarino, Ada Hejerberg, que marcou quatro vezes, e Abily, que balançou a rede em três ocasiões.

Assim como no primeiro confronto entre as equipes, o Lyon mostrou sua superioridade e goleou as adversárias mais uma vez. Ainda no primeiro tempo, a equipe da casa marcou quatro gols com dois tentos de Ada Hejerberg, tendo Majri e Abily completando o placar parcial.

Na volta dos vestiários, Hejerberg marcou mais um para aumentar o placar para o Lyon. As visitantes não esboçaram uma reação e só conseguiram chegar ao ataque apenas uma vez durante toda a partida. Em contraponto, as francesas aproveitavam do frágil setor defensivo do BIIK-Kazygurt para dar continuidade ao massacre. Abily marcou mais dois gols e Cascarino fechou o placar da partida.

Os confrontos das quartas de final da Champions League Feminina serão decididos através de sorteio, que acontecerá na sexta-feira (24), em Nyon, na Suíça.