Com larga vantagem na Ligue 1, Unai Emery avalia como positiva primeira metade da temporada

Foto: NurPhoto/Getty Images

Encerrando o primeiro turno da Ligue 1, o Paris Saint-Germain bateu o Caen por 3 a 1, no Parc des Princes. Edinson Cavani, Kylian Mbappé e Yuri Berchiche anotaram os tentos dos parisienses. Ivan Santini descontou nos acréscimos cobrando penalidade. A equipe agora parte para o Catar, onde terá uma pequena intertemporada. Em seguida, os jogadores serão liberados para as férias, voltando apenas no começo de janeiro.

Com este resultado, o PSG chegou a 50 pontos em 19 jogos, tendo nove pontos de vantagem para Monaco e Lyon, que dividem a segunda posição com 41. O próximo compromisso oficial será diante do Rennes, dia 7 de janeiro, pela Copa da França, fora de casa.

Em entrevista coletiva após a vitória, o técnico Unai Emery analisou a partida e enalteceu Mbappé, aniversariante do dia: “É claro que é bom ganhar em nosso último jogo do ano. O Caen se defendeu bem, mas conseguimos marcar gols, mesmo que pudéssemos ter feito mais e, acima de tudo, não ter sofrido nenhum. Creio que o público viu uma bela partida, o time trabalhou bem. Eu também estou feliz por Kylian, que comemorou o seu 19º aniversário com uma assistência e um gol. Ele ajudou muito a equipe esta noite.”

“Durante a primeira parte da temporada, a equipe alcançou os objetivos estipulados: ser primeiro no grupo da Champions League e ser primeiro no Campeonato com uma margem significativa. As duas derrotas, em Strasbourg e Munique, nos deram informações sobre o que pode acontecer. Desta forma, saberemos trabalhar quando um cenário semelhante ocorrer outras vezes. Para o resto, acho que o time teve uma boa metade de temporada”, avaliou o técnico.

O zagueiro Marquinhos deixou o jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Ele sentiu um problema físico e deu lugar a Nsoki. Emery falou sobre: “Vamos esperar. Tomara que não seja nada importante. É algo no joelho.”

Autor do terceiro gol, o lateral-esquerdo Berchiche celebrou a vitória e comentou o seu tento: “Era importante terminar o ano com uma boa nota. Estamos felizes em ganhar diante de nossa torcida antes de partir de férias e passar os feriados com a família. Claro que estou muito feliz por ter marcado esta noite, este foi o meu primeiro gol aqui no Parc des Princes. Neymar me viu e passou a bola, tenho que agradecê-lo porque eu realmente só tive que empurrar a bola para a rede.”