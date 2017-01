Internazionale sofre, vence Chievo no fim da partida e se aproxima de vaga por Champions

A Internazionale recebeu na tarde deste sábado (14) a equipe do Chievo, no estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela 20° rodada da Serie A 2016/17, e conseguiu vencer no fim da partida. Mauro Icardi, Perisic e Éder marcaram para os mandantes, enquanto o veterano Pellissier balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Inter permanece na perseguição da da zona de classificação para competições europeias, com 36 pontos, na 6°colocação. O Chievo vem um pouco atrás, na 11° posição, com 28 pontos ganhos.

Ambas equipes entram em campo novamente pelo campeonato italiano no próximo final de semana. A Internazionale no domingo (22) viaja até a Sicilia para encarar o Palermo, Já o Chievo recebe em casa no Estádio Marcantonio Bentegod a Fiorentina.

Inter pressiona, não marca e termina o primeiro tempo perdendo

Quando a bola rolou no estádio Giuseppe Meazza, os mandantes logo partiram para cima a fim de imprimirem seu ritmo e não deixarem seu adversário jogar. Nos primeiros 20 minutos a estratégia funcionou muito bem, e o Chievo praticamente não passou da linha divisória do gramado. A primeira chance de gol dos Nerazzuri veio aos 11 minutos, após jogada rápida pela esquerda e cruzamento de Ansaldi para Icardi, que cabeceou a direita da meta do Chievo. A Inter seguiu pressionando, e aos 17 minutos Giagliardini recebeu bola dentro da área e bateu com força, exigindo a primeira boa defesa do goleiro Sorrentino na partida.

Sem conseguir sair do sufoco, o Chievo apenas observava a Inter continuar a tentar furar seu bloqueio de todas as maneiras. Candreva arriscou de longe em duas oportunidades seguidas. Aos 26, a bola passou rente à trave de Sorrentino, assustando o goleiro dos Gialloblù. No minuto seguinte, novamente o meio-campista bateu de longe, obrigando o arqueiro adversário a praticar uma bela defesa.

As chances da Internazionale foram se acumulando, e nada do placar sair do zero. Até que aos 33 minutos, na primeira grande oportunidade dos visitantes na partida, Pellissier superou a zaga adversária após cobrança de escanteio e mandou a bola para o fundo das redes, abrindo o marcador. A equipe de Milão se viu obrigada a pressionar ainda mais para alcançar o empate, e ele quase veio alguns minutos depois do tento do Chievo, quando João Mario fez ótimo cruzamento para Gagliardini subir mais alto que todo mundo, cabecear e exigir mais uma vez que Sorrentino trabalhasse na partida.

Ainda deu tempo de uma última chance para os mandantes tentarem balançar as redes dos Gialloblù. Após cobrança de escanteio, Icardi superou a zaga adversária no último lance da primeira etapa, porém parou mais uma vez no guarda redes da equipe de Verona.

Após muita pressão, Internazionale consegue virada no fim da partida

Determinada a vencer a partida, a Inter voltou novamente pressionando o Chievo. A primeira chance veio aos 52 minutos, com Perisic que veio rasgando a área, testando com força, mas parando mais uma vez em Sorrentino, que dessa vez praticou a defesa com o rosto. Os nerazzurri começaram a permitir mais espaços para os visitantes, que conseguiam escapar entre as linhas da Inter, mas não tinha velocidade para matar a partida.

A pressão seguiu, e aos 63 minutos, após ótima cobrança de falta de Éder que havia recém ingressado na partida, mais uma vez Sorrentino salvou os visitantes e os manteve na frente. Porém, o sufoco foi muito grande, e, finalmente, aos 68, em mais um cruzamento vindo da direita, o artilheiro Mauro Icardi conseguiu se atirar na bola e empurrá-la para o fundo das redes, causando um frisson no Giuseppe Meazza. A Inter seguiu jogando apenas no campo do adversário, dessa vez em busca da virada. Aos 73, Perisic recebeu uma bela bola na esquerda, cortou para o meio e bateu, tirando tinta da trave.

E como na primeira etapa, os comandados de Stefano Pioli seguiram empilhando chances. E foi só aos 85 minutos que a torcida mandante conseguiu respirar aliviada, quando mais uma vez Perisic, em jogada individual, foi avançando e entrando área à dentro do Chievo. O meio-campista bateu forte, e nem mesmo o goleiro rival, que vinha fazendo uma partida espetacular, consegui impedir a virada. Ainda deu tempo de Éder, aos 92, bater da entrada da área, forte e rasteiro no canto esquerdo do arqueiro do Chievo para decretar de vez a vitória da Inter.