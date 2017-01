Chiellini compara Pogba a LeBron James e admite saudade do francês na Juventus

Foto: Getty Images

Após a Juventus ter criado uma supremacia no futebol italiano, é raro ver a equipe comandada por Massimiliano Allegri sofrer uma derrota na Serie A. Neste último domingo (15), um destes momentos aconteceu, pois a Vecchia Signora foi dominada pela Fiorentina e perdeu fora de casa por 2 a 1.

A mídia italiana tenta entender os motivos que ocasionaram a derrota bianconera e o zagueiro Giorgio Chiellini, em entrevista à imprensa, respondeu prontamente as perguntas sobre o tema, apontando a ausência de Paul Pogba na Juventus como um dos principais motivos da queda de rendimento do clube de Turim.

"Ano passado nós tínhamos Pogba no meio-campo, o LeBron James do futebol. Nós sentimos muita falta da intensidade dele, porque ele é uma figura muito importante para de repente se perder”, disse o zagueiro, que comparou o francês a um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

“Estamos tendo algum tipo de problema jogando fora de casa, porque, com todo respeito, não é do feitio da Juventus voltar para Turim com nenhum ponto conquistado em três jogos que fizemos em Milão e em Florença. Tivemos quatro jogos duros fora de casa, incluindo também o Genoa, e perdemos todos. Acho que isso quer dizer algo", comentou.

A Juventus perdeu jogando fora de casa para o Milan, Internazionale, Genoa e agora Fiorentina. O zagueiro Chiellini acredita que Pogba dava muita segurança defensivamente para sua equipe, já que a Vecchia Signora precisava sair mais ao ataque jogando longe de Turim. Além do grande poder defensivo, o francês ajudava muito no campo ofensivo. Portanto, essa segurança defensiva que o atual jogador do Manchester United dava, era providencial para que o trio defensivo bianconero e o goleiro Buffon não precisassem trabalhar tanto. "Agora nós tendemos a tomar gol em qualquer todas as partidas, ou, pelo menos, correr alguns riscos".

Para encerrar, Chiellini apontou outros motivos do resultado negativo: "Contra a Fiorentina nós erramos muito passes e perdemos muito o controle da bola por conta da postura de vir para cima do time adversário. Nós não nos preparamos para ela. Acho que a vantagem deles foi merecida", opinou.

"Perdemos quatro partidas e precisamos analisar a queda de desempenho da Juventus. Percebemos que estamos tendo muita dificuldade em jogos fora do Juventus Stadium. Acho que é hora de refletirmos o que está errado e estimularmos o certo”, concluiu o defensor.