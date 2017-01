Allegri aprova mudança tática na Juventus, mas avisa: "Não jogaremos sempre assim"

Treinador testou um 4-2-3-1 ultra ofensivo contra a Lazio, e deu certo (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

A Juventus bateu a Lazio nesse domingo (22), por 2 a 0, com bastante facilidade após um primeiro tempo de muito domínio bianconero em Turim. Porém, o que realmente atraiu a curiosidade do público antes e durante a partida foi o esquema de jogo ofensivo por natureza escolhido pelo treinador Massimiliano Allegri, que teve Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuaín como quarteto ofensivo do seu 4-2-3-1, com dois meio-campistas também ofensivos como Sami Khedira e Miralem Pjanic atuando à frente da defesa.

Segundo Allegri, todavia, as ideias juventinas estão acima da simples estrutura inicial: "Devemos ter esse ritmo independentemente do sistema de jogo", comentou depois da partida. "Sobre o sistema? Na quarta-feira, pela manhã, acordei e decidi mudar. Escolhi esse porque vínhamos de uma partida ruim contra a Fiorentina e o confronto de hoje era ideal para experimentos do tipo", acrescentou.

"Não jogaremos sempre assim, mas a resposta dada pela equipe foi positiva. Nós jogamos bem, com qualidade e entrega. E não só do ponto de vista ofensivo, defensivamente também fomos bem, sem ceder nada. Teve responsabilidade na conta de todos, mas além da fome e da vontade, o time jogou bem tecnicamente".

Questionado sobre a cada vez mais próxima oitava de final da Uefa Champions League, onde a Juve enfrentará o Porto, Allegri resumiu: "Vontade e qualidade são componentes fundamentais para vencer, especialmente na Champions, onde queremos ir bem, Devemos dar um salto para ganhar a Champions".

"Todo ano, no futebol, é uma história à parte. Não é que você pega os jogadores, os atira no campo e tudo corre bem. É necessário tempo para absorver as mudanças, para evoluir os jovens, são momentos que vamos enfrentar com lucidez, não histeria. A verdade é que se jogarmos com esse esquema tático, devemos trabalhar mais [defensivamente]. Hoje [domingo] o fizemos e a Lazio não jogou, mostramos que podem utilizar o esquema", encerrou.