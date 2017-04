Tecnologia decide, e Milan arranca empate com a Inter aos 52 minutos do segundo tempo

Pela abertura da 32ª rodada da Serie A, Internazionale e Milan fizeram, neste sábado (15), um jogo eletrizante no estádio San Siro, em Milão, e empataram por 2 a 2. Antonio Candreva e Mauro Icardi marcaram os gols da Beneamata, enquanto Alessio Romagnoli e Cristián Zapata igualaram o placar.

O tento de empate dos rossoneri saiu aos 52 minutos do segundo tempo. A bola que Zapata chutou tocou no travessão e quicou dentro do gol, mas muito próximo à linha. O lance gerou polêmica, mas o árbitro Daniele Orsato validou o gol graças à tecnologia da linha de gol.

Com o resultado, Inter e Milan permanecem em suas respectivas posições: nerazzurri em sétimo, com 56 pontos, e rossoneri uma colocação acima, levando vantagem por dois pontos a mais. Ambos não podem ser ultrapassados nesta rodada.

A Inter voltará a jogar no próximo sábado (22), às 15h45, para enfrentar a Fiorentina, em Florença. O Milan, por sua vez, receberá o Empoli, em Milão, às 10h, no domingo (23). Os dois jogos serão válidos pela 33ª rodada da Serie A.

Milan começa melhor, mas Inter marca dois antes do intervalo

O Milan iniciou o jogo pressionando a saída de bola da Inter. Logo nos primeiros minutos, Deulofeu ficou livre para finalização ao gol, mas retardou o chute, a defesa nerazzurra se recompôs, e Bacca encerrou a jogada em um arremate por cima da meta.

A equipe milanesa se mostrou melhor nos 15 minutos iniciais. Aos 13’, duas boas chances para os rossoneri: primeiro, Suso clareou a jogada e soltou uma bomba de fora da área, mas Handanovic espalmou à linha de fundo; depois, Deulofeu fez jogada individual, invadiu a área e, quase sem ângulo, acertou a trave.

Deulofeu era o atleta que mais infernizava a defesa da Inter. Caindo pela ponta esquerda, o meia-atacante espanhol sempre buscava um drible para tentar quebrar as linhas de marcação adversárias. Porém, ele demorava demais para concluir os lances.

A Inter não havia acertado um chute sequer à meta de Donnarumma, mas, nos dez minutos finais da primeira etapa, Candreva e Icardi não só quebraram essa marca negativa como colocaram seu time em vantagem. O meia aproveitou belo lançamento de Gagliardini e emendou de direita para o gol. Logo depois, a defesa do Milan bobeou no lance, Icardi tabelou com Perisic e estufou as redes do rival.

Inter segura pressão do Milan e vence dérbi

A Inter voltou para o segundo tempo com uma postura mais defensiva, afinal, estava em vantagem no placar. Já o Milan apresentou um jogo mais ofensivo, adiantando suas linhas e tentando sufocar os nerazzurri. Porém, quando o time rossonero perdia a bola no ataque, a Inter aproveitava para buscar o contra-ataque. Em um desses contragolpes, Icardi rolou para Candreva, mas a finalização saiu fraca.

O primeiro bom momento do Milan no segundo tempo ocorreu aos 65 minutos. Em jogada individual, Deulofeu abriu espaço e finalizou no canto esquerdo, mas Handanovic pôs para escanteio. Aproximando o término do jogo, Vincenzo Montella abasteceu o ataque milanista com as entradas dos atacantes Lapadula e Ocampos nos respectivos lugares de Sosa e Calabria. Stefano Pioli respondeu colocando o zagueiro Murillo no lugar do meia João Mário.

Aos 83 minutos, o Milan diminuiu. Suso cruzou para a área, Romagnoli tocou de sola de chuteira na bola, e a redonda desviou na zaga antes de morrer no fundo das redes. O gol botou fogo no confronto. E, no estourar dos acréscimos, Zapata completou o toque de Bacca e mandou a bola para o gol, que foi validado pelo árbitro Daniele Orsato graças à tecnologia da linha do gol