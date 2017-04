Nas vésperas de Deby della Capitale, Totti afirma desejo de 'destruir' Lazio

Google Plus

Foto: Getty Images

Nessa quarta-feira (26), o capitão giallorosso, Francesco Totti, admitiu que quer destruir a Lazio no Derby della Capitale do próximo domingo (30), em entrevista cedida durante a apresentação das chuteiras comemorativas de 25 anos de carreira do jogador. Este poderá ser o último clássico de Totti como atleta profissional.

Na entrevista, o jogador de 40 anos comentou sobre a importância do Derby della Capitale e mostrou toda a sua vontade de sair vitorioso deste jogo, já que além de poder ser o último de Totti, a Roma foi eliminada da Copa Itália no encontro anterior de ambos, mesmo com os giallorossi tendo vencido por 3 a 2. Francesco ainda relembrou sobre suas melhores lembranças dos confrontos contra a Lazio.

"O derby é sempre um jogo diferente de todos os outros, você sempre quer destruir o adversário no campo. Sabemos como terminou o último derby, por isso queremos vingança. Tenho o máximo respeito pelo Lazio, porque tenho tantos amigos do outro lado da capital, mas no campo eu sempre dou 101%", avisou o jogador para a imprensa, além de cerca de 200 torcedores presentes no evento.

"A melhor lembrança minha do derby continua a ser a camiseta com '6 unica' na vitória por 5 a 1", disse, relembrando o momento em que vestiu uma camiseta escrito "6 unico". Em italiano, isso é um jogo de palavras para se referir a 'você é único', após seis vitórias em sequência sobre a Lazio.

"O companheiro de equipe com quem eu mais gostava de jogar era Cassano, eu sempre disse isso. O único erro que ele cometeu foi que ele poderia ter sido 100 vezes melhor, e ele sabe disso", comentou.

Totti ainda respondeu sobre com quem gostaria de jogar caso fosse mais novo. "Eu teria gostado de ter jogado com Cristiano Ronaldo, ele é um fenômeno", concluiu.

Na segunda colocação, a Roma ainda tem chances de títulos nesta temporada, onde basta torcer para que a Juventus tropece nas próximas rodadas. Com 75 pontos, os giallorossi estão oito pontos atrás da Juventus. Enquanto isso, a Lazio é a quarta posicionada com 64 pontos e briga por uma vaga na Uefa Champions League, estando sete pontos atrás do Napoli, primeiro da zona classificatória.