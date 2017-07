Juventus chega a acordo com Bayern de Munique por Douglas Costa

Douglas Costa será jogador da Juventus na próxima temporada (Foto: TF-Images/Getty Images)

De acordo com a Sky Sports Italia, uma das novelas mais longas deste mercado de transferências está prestes a chegar ao fim. Após longa negociação, Juventus e Bayern de Munique chegaram a um denominador comum e acertaram valores para a aquisição do meia Douglas Costa pelo clube de Turim. Pouquíssimos detalhes ainda impedem o anúncio oficial dos clubes.

A Vecchia Signora desembolsará cerca de ‎€ 46 milhões na transação, sendo ‎€ 6 milhões referentes ao período de empréstimo e outros ‎€ 40 milhões da cláusula de obrigatoriedade de compra, à ser quitado ao final do contrato de empréstimo do atleta.

O diretor executivo juventino, Giuseppe Marotta, e o intermediário da negociação, Giovanni Branchini, viajam para a Alemanha nesta terça-feira (11), visando formalizar a negociação. A Juventus espera poder anunciar o meia brasileiro já na quarta-feira (12), integrando o atleta o quanto antes para a realização de exames médicos e pré-temporada com a equipe.

Apesar de Douglas Costa ser, desde o princípio, um dos principais alvos da Juventus nesta janela, é bastante improvável que o clube bianconero pare por aí nas negociações. Isso porque o meia-atacante Federico Bernardeschi, atualmente na Fiorentina, desperta bastante interesse do clube de Turim.

Ainda de acordo com a fonte, é provável que o Bayern de Munique vá ao mercado em busca de reposição para a saída de Douglas Costa. Um dos nomes cotados no clube alemão é o de James Rodríguez, atualmente reserva no Real Madrid. Por já ter trabalhado com Carlo Ancelotti no clube merengue, a vinda do colombiano pode ser vista com bons olhos dentro do clube bávaro.