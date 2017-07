Hellas Verona anuncia contratações dos atacantes Cerci e Cassano

Foto: Divulgação/Hellas Verona

O Hellas Verona anunciou nesta segunda-feira (10) as contratações de dois experientes atacantes para a próxima temporada, Antonio Cassano e Alessio Cerci. Ambos os jogadores chegam para fazer um tridente ofensivo com outro centroavante muito conhecido do futebol italiano, Giampaolo Pazzini, que foi artilheiro da equipe gialloblu na Serie B

Alessio Cerci

Cerci já passou pelos exames médicos do clube e treinou com seus novos companheiros de equipe nesta segunda (10). Mesmo em baixa na carreira, o atacante de 30 anos era desejado por diversas equipes italianas, mas preferiu reforçar o Hellas Verona.

O contrato de é será válido por uma temporada e chega ao clube veronês sem custos, já que seu contrato com o Atlético de Madrid não foi renovado.

Cerci foi apresentado como o novo jogador do Hellas Verona | Foto: Divulgação/Hellas Verona

Temporada passada, o atacante esteve muito próximo de assinar com o Bologna na janela de transferências do meio do ano, mas Cerci não passou na avaliação médica do clube rossoblu. Vale relembrar que Cerci tem um longo histórico de lesões, correndo riscos de desfalcar o Hellas Verona em alguns jogos na próxima temporada caso não se recupere.

Sem atuar no Atlético de Madrid, Cerci viveu a melhor fase da carreira com a camisa do Torino de 2012 a 2014, rendendo inclusive convocações para a seleção italiana. O jogador ainda atuou pela Fiorentina, Milan, Roma, Genoa, Atalanta, Brescia e Pisa.

Antonio Cassano

Após uma longa novela, Cassano deixou a Sampdoria de forma conturbada, mesmo sendo um dos maiores ídolos da torcida do clube de Gênova. Cassano estava sem espaço, deixando os Blucerchiati após 12 meses sem entrar em campo. O experiente atleta cogitou inclusive em pendurar as chuteiras, mas no Hellas Verona irá ganhar uma sobrevida na carreira, assim como aconteceu com Luca Toni algumas temporadas atrás.

Ao lado de Giampaolo Pazzini, o atacante de 34 anos irá reeditar uma dupla de ataque que deu certo na Sampdoria. É muito provável que o atual capitão do Hellas Verona e herói da volta à Serie A, irá atuar ao lado de Cassano e Cerci em um possível 4-3-3.

Ex-companheiros de equipe na Sampdoria, Cassano reeditará dupla com Pazzini no Hellas Verona | Foto: Divulgação/Sampdoria

Não é a primeira vez que o Hellas Verona aposta em antigos medalhões para disputar a Serie A. Na época em baixa na carreira, o quase quarentão Luca Toni foi a aposta de gols do gialloblu na elite do futebol italiano, correspondendo as expectativas e encerrando a carreira como um dos maiores ídolos da história do Hellas Verona. O mesmo aconteceu com Pazzini, que estava em uma má fase ruim e recuperou seu bom futebol atuando pelo Verona.

Cassano foi revelado pelo Bari, tendo passagens por Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Internazionale e Parma. Atuou na seleção italiana em 39 oportunidades, marcando 10 gols. O atacante disputou três Eurocopas (2004, 2008 e 2012) pela azzurra e uma Copa do Mundo (2014).