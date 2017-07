Transferência de Schick para a Juventus pode ser cancelada

Google Plus

Foto: Divulgação/Juventus FC

A transferência de Patrik Schick para a Juventus pode estar comprometida. Os veículos Sky Sports Italia e Gazzetta dello Sport acreditam que existem problemas na transferência do jogador da Sampdoria para a Velha Senhora. O tcheco chegou a realizar exames médicos no JMedical enquanto participava do Campeonato Europeu Sub-21 pela República Tcheca.

De acordo com a Sky Sports, os clubes não chegaram a um acordo e a transferência corre o risco de ser cancelada. Já o jornal Gazzetta dello Sport acredita que a transferência está em espera por problemas médicos. Ainda de acordo com o jornal, o jogador deverá realizar mais exames e a Juventus deve fazer uma proposta de empréstimo.

Caso a contratação de Patrik Schick não seja concluída, a Juventus deve procurar por Keita Baldé, jogador da Lazio. Após o anúncio de Douglas Costa, a Juve tenta assinar com o meia Federico Bernardeschi, destaque da Fiorentina.