Promessa turca, Cengiz Ünder acerta com a Roma no dia de seu aniversário

Ünder deve ser oficializado nos próximos dias (Foto: Divulgação / AS Roma)

Depois de vender o egípcio Mohamed Salah, a Roma foi às compras para repôr a posição. O substituto do ex-camisa 11 romanista poderá ser o jovem Cengiz Ünder, que chegou à capital italiana nesta sexta (14), já sendo recebido com festa no aeroporto de Fiumicino, onde desembarcou ao lado de seu agente. A contratação depende apenas de sua aprovação nos exames médicos, que devem ser realizados ainda neste sábado (15), antes do atleta se juntar ao restante do elenco para a pré-temporada.

Com 20 anos de idade completados no dia em que chegou à Cidade Eterna, Ünder é considerado uma das maiores promessas turcas. Com passagem pelas categorias de base do país, o ponta-direita já tem quatro jogos pela seleção principal, com dois gols marcados, apesar da pouca idade. Revelado pelo Altinordu, o garoto se transferiu na última temporada para o Basaksehir, onde se destacou, terminando a temporada com nove gols e sete assistências nos 43 jogos que disputou, entre Campeonato Turco, Copa da Turquia e Uefa Europa League.

Os valores da transação ainda não foram confirmados pelo clube italiano, mas a imprensa local especula que a transferência custe 15 milhões de euros aos cofres da Roma, incluindo uma cláusula em que o Basaksehir terá direito a 20% do valor de uma transferência futura, caso Ünder deixe a Roma. Em sua chegada, afirmou aos repórteres presentes no aeroporto seu sentimento: "Estou feliz. Começa uma nova aventura para mim. Forza Roma".

Depois de ver Antonio Rüdiger, Mohamed Salah e Leandro Paredes se transferirem, a Roma não deve abrir mão de mais nenhum jogador considerado importante para a equipe principal, apesar de Manolas e Nainggolan atraírem grande interesse. Entretanto, entre os reforços que podem chegar à capital italiana estão Defrel, atacante do Sassuolo, por quem os giallorossi já abriram negociações, e também o argelino Riyad Mahrez, do Leicester City.