Em segundo tempo movimentado, Juventus vence PSG com dois gols de Marchisio

Encerrando a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Paris Saint-Germain encarou a Juventus no Hard Rock Stadium, em Miami. Os italianos venceram por 3 a 2, em amistoso válido pela International Champions Cup. Os gols da Juve foram de Higuaín e Marchisio, duas vezes. Pelo lado francês, Gonçalo Guedes e Pastore anotaram os tentos.

A preparação do PSG não teve resultados expressivos. A equipe empatou com a Roma e venceu nos pênaltis. Na sequência, foi derrotado pelo Tottenham por 4 a 2 e agora sofre o revés para a Juventus. Neste sábado (29), a equipe de Unai Emery encara o Monaco, no Marrocos, pela SuperCopa da França.

Em seu segundo jogo nesta edição da ICC, a Velha Senhora tem o saldo de uma derrota e uma vitória. O próximo compromisso do clube será contra a Roma, no domingo (30). No dia 5 de agosto, disputarão outro amistoso. O adversário da vez será o Tottenham. A SuperCopa da Itália será dia 13 contra a Lazio.

A Juve começou em cima e quase abriu o placar aos três minutos. Dybala fez boa jogada individual pela direita e bateu cruzado, assustando a defesa. A resposta parisiense veio minutos depois, quando Matuidi roubou a bola e montou o contra-ataque. Cavani acionou Di María, que arrematou rasteiro e mandou pela linha de fundo.

O argentino tentou mais uma vez. Após passe de Verratti, o camisa 11 chutou colocado e Buffon espalmou. Os 28 minutos, Dybala cobrou falta por cima da barreira e Areola foi buscar, desviando para escanteio. No minuto seguinte, mais uma falta: o meia argentino mudou a forma de bater, mas mandou para fora. Melhores na partida, a Juve abriu o placar: Higuaín tabelou com Dybala e apareceu livre na cara do gol. O atacante deu um toque sutil por cima do goleiro.

Na volta do intervalo, Sturaro recebeu em velocidade pela direita e chutou por baixo, a bola explodiu na trave. O PSG chegou ao empate em boa jogada pela esquerda. Kurzawa tocou para Di María, o argentino invadiu a área e cruzou na medida para Gonçalo Guedes só empurrar para as redes. Pouco depois, Pjanic cobrou falta com perigo e Areola espalmou.

Não demorou muito para a Juve fazer mais um: Moise Kean encontrou a defesa desarrumada e rolou para Marchisio. O meia bateu de primeira e soltou a bomba de canhota, no ângulo, anotando um golaço. Aos 75, Kuzawa foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Lo Celso, o argentino dominou e mandou de bico, mas Pinsoglio fez milagre ao espalmar.

Mais uma vez pela esquerda, Kurzawa levantou na área e Pastore cabeceou para as redes. O camisa 10 ainda sofreu uma pancada na cabeça. No final do jogo, Kimpembe derrubou Kean e o árbitro apontou a cal. Marchisio chutou no meio do gol e sacramentou a vitória da Juventus.