Milan vence Craiova e leva vantagem para jogo de volta da pré-Europa League

Após 1234 dias de ausência em competições europeias, o Milan estreou na Uefa Europa League 2017/18 com o pé direito. Nesta quinta-feira (27), o time italiano derrotou o romeno Craiova, por 1 a 0, em Drobeta-Turnu Severin, na Romênia, pelo duelo de ida da fase pré-eliminatória da competição.

O lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, um dos reforços da equipe na atual janela de transferências, foi quem marcou o gol do triunfo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Após o atacante Fabio Borini sofrer infração na ponta direita, Rodríguez cobrou a falta, a bola passou por todo mundo dentro da área e estufou as redes do goleiro adversário.

No primeiro tempo, o Milan teve maior posse de bola e controle da partida, mas pecava na armação das jogadas, achando um gol em bola parada. O Craiova marcou forte e perdeu uma grande chance, com Mitrita.

Já na segunda etapa, o Craiova mostrou mais força ofensiva e assustou em diversos lances, porém pecou no momento de concluir o lance. O Diavolo, por sua vez, caiu fisicamente e pouco produziu para matar o jogo, mas saiu com boa vantagem para o duelo de volta.

Para avançar à próxima fase, o Milan joga por um empate no segundo jogo, que está marcado para a próxima quinta-feira (3), às 15h45, no estádio San Siro, em Milão. E a torcida milanista promete comparecer em peso para apoiar o time. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto.