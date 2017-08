Lucas Leiva comemora estreia com título na Lazio: "Muito orgulhoso"

(Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

A trajetória de Lucas Leiva na Lazio começou da melhor forma possível. Logo em sua estreia na Itália, o volante teve grande atuação e conquistou seu primeiro título com a camisa azul: o da Supercopa Italiana, após vitória emocionante sobre a Juventus, por 3 a 2, no Olimpico de Roma.

Com o status de principal contratação laziale na janela de transferências de verão, Lucas Leiva chegou com a grande responsabilidade de substituir o argentino Lucas Biglia, outrora considerado uma das principais referências técnicas do time. Logo em sua estreia, o brasileiro já deu o primeiro indício de que a equipe biancoceleste segue muito bem representada.

Titular, o volante foi peça fundamental na compactação defensiva do time e na saída de bola. Até ser substituído, aos 30 minutos da segunda etapa, a Lazio vencia por 2 a 0. Depois de sua saída, a equipe de Simone Inzaghi sofreu o empate, mas buscou o gol do título nos acréscimos.

Após a partida, o volante falou sobre sua atuação e revelou grande orgulho com a conquista: "Me sinto muito feliz e, acima de tudo, orgulhoso. Não é fácil estrear numa final contra um dos melhores times do país. Mas felizmente, começo minha trajetória com a camisa da Lazio da melhor forma possível, com boa atuação, vitória e taça na mão.", celebrou.

Lucas Leiva agradeceu o apoio da família e da torcida laziale. O volante espera somar outras alegrias na temporada que começou conforme ele gostaria.

"É importante começar bem e tenho certeza que isso só me motiva ainda mais para os próximos desafios que estão por vir. Agradeço aos meus filhos e minha esposa, que sempre me apoiaram em tudo em minha vida e são a minha verdadeira motivação. Hoje foi um dia muito especial para mim. Estou confiante que será uma temporada de muitas alegrias para todos nós", disse.