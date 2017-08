Empolgado após bom mercado, Milan inicia trajetória na Serie A diante do Crotone

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Serie A, a ser realizada no Estádio Ezio Scida, na Calábria, Itália.

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Suso, André Silva, Borini. Técnico do Milan: Vincenzo Montella.

Pode comemorar, a Serie A está de volta! E neste domingo (19), será a vez do Milan entrar em campo pela primeira vez na edição 2017/18. Às 15h45, os comandados de Vincenzo Montella enfrentam o Crotone, no estádio Ezio Scida, na Calábria.

Somente uma palavra pode resumir a temporada passada do recém ascendido Crotone: milagre. O centenário clube do sul da Itália disputou na jornada anterior pela primeira vez em sua história a Serie A, e passou 36 rodadas na zona de rebaixamento. O descenso era praticamente inevitável. Mas há nove rodadas do fim, o clube obteve uma arrancada simplesmente histórica, inexplicável: seis vitórias e dois empates que fizeram o conjunto rossoblù ultrapassar seus rivais terminando a competição na 17ª colocação.

Três partidas oficiais foram realizadas entre Milan e Crotone: um empate e duas vitórias do time rossonero

Para evitar o mesmo sofrimento, o Crotone se movimentou bem nesta janela de transferências de verão. Destaque para a chegada de Mandragora, meio-campista promissor da Juventus, que chega por empréstimo. Contudo, o jogador deve começar a partida no banco de reservas. Izco deve ser o titular.

Há tempos o Milan não tinha um início de temporada tão promissor, repleto de boas expectativas. Mesmo sendo historicamente uma das maiores equipes do continente, o Diavolo vinha sofrendo com más administrações que refletiam dentro de campo, deixando o clube bem longe da disputa por títulos. Mas após ser vendido para investidores chineses no primeiro semestre deste ano, o clube prometeu que investiria forte nesta janela de transferências. Dito e feito...

O Milan não disputava uma competição europeia há três anos

Entre 'tapas e beijos' a equipe manteve Donnarumma, trouxe Bonucci para chefiar o setor defensivo e trouxe outra nomes importantes como Calhanoglu, o novo camisa 10, e o atacante André Silva. Este último, por exemplo, brilhou neste último meio de semana, na vitória diante do Shkëndija por 6 a 0, que deixou mais que encaminhada a classificação italiana à próxima fase da Uefa Europa League.

Montella festeja início promissor do Milan na temporada

Nem mesmo o otimista Vincenzo Montella esperava um resultado tão bom no San Siro na última quinta-feira (17), contra o Shkëndija. O adversário, é claro, não foi dos mais fortes, mas a partida serviu para deixar claro o quão organizado está o Milan neste início de temporada, como destacou o treinador.

"Estou muito feliz com nosso desenvolvimento. Estamos no início, mas é um começo promissor. É gratificante ver o entusiasmo dos nossos torcedores que mais uma vez lotaram o estádio. Nos dá um impulso extra", disse o técnico.

A partida de volta contra os macedônios pela UEL acontece na próxima quinta-feira (24)

Montella destacou a primeira partida do 'capitão' Leonardo Bonucci, e citou o único ponto negativo da partida: "A troca da capitania não tem tanta importância. Montolivo fez um grande jogo e controlou o meio-de-campo, ele merecia uma partida assim e ele talvez tenha cedido a faixa para quem pode exercer ainda melhor esta função. E posso dizer que o único fator ruim da noite foi a lesão de Bonaventura. Mas esperamos que não seja nada sério", concluiu o comandante.

Cordaz vê estreia em Milão como um 'grande prazer' para o Crotone

Experiente goleiro da equipe rossoblu, Alex Cordaz foi peça importante na arrancada final do Crotone na temporada passada. Tido pela própria torcida como um dos pilares para a manutenção do desempenho de alto rendimento do final da temporada passada, Cordaz revelou os 'ingredientes' para manter o clube mais uma vez na Serie A.

"É verdadeiramente uma grande honra ter o carinho dos torcedores do Crotone. Eu estou aqui há dois anos e temos alcançado excelentes resultados juntos, mas isso é passado, devemos olhar para frente. Sabemos que para nos manter na elite novamente os ingredientes são o trabalho diário, empenho, sacrifício e união do grupo", disse o arqueiro.

Cordaz ainda falou de como enxerga a chance de 'debutar' na Serie A diante do Milan: "Será um prazer atuar no San Siro logo de cara, é sempre um prazer jogar contra equipes como o Milan. Isso traz grande estímulos para o nosso lado, nos entusiasma poder enfrentá-los. Estamos treinando forte há um bom tempo e estamos focados nesta partida", concluiu.