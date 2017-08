Hernanes explica passagem pela China e aprova ida de Lucas Leiva à Lazio

Hernanes retornou ao São Paulo recentemente (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Em entrevista à Radiosei, o meia Hernanes explicou porque deixou a Juventus para se transferir ao futebol chinês. De volta ao São Paulo em julho deste ano, o 'Profeta' teve uma curta passagem pelo Hebei China Fortune, onde permaneceu por apenas cinco meses.

"Eu decidi ir para a China porque jogo futebol para alcançar objetivos, e na Juventus não pude alcançá-los, então tive que mudar a direção. Não me sentia bem nessa situação. Fui para a China, não consegui me adaptar, e o São Paulo entrou em contato comigo. Foi uma escolha com o coração", justificou.

Na atual janela de transferências, a Lazio vendeu o argentino Lucas Biglia para o Milan e comprou Lucas Leiva, ex-Liverpool, para seu lugar. De acordo com Hernanes, o brasileiro agregará qualidade ao meio-campo do time italiano, onde é tido como ídolo.

"Eles têm características diferentes. Eu joguei com Lucas [Leiva] na Seleção. Ele ganhou experiência no Liverpool e Grêmio e tem muita qualidade. É um jogador importante, a Lazio fez uma boa compra", avaliou.

Lucas Leiva foi contratado para a vaga de Biglia (Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Em 2015, Hernanes deixou a Lazio e assinou com a Internazionale. Na partida de reencontro, o 'Profeta' marcou dois gols, garantindo a vitória nerazzurra. Os tentos geraram polêmica com os torcedores após comemoração do gol de empate. O meio-campista, no entanto, minimizou a situação.

"O relacionamento na Lazio sempre foi bom. Me arrependo de poucas coisas na minha carreira e essa comemoração é uma delas. Foi direcionada ao Lotito [presidente da Lazio], mas é uma mancha que fica para os torcedores. Eu não tinha percebido a proporção que isso havia tomado para eles", ressaltou.

Recentemente, Juventus e Lazio se enfrentaram pelo troféu da Supercopa Italiana. Na ocasião, a equipe laziale venceu a Velha Senhora por 3 a 2, em Roma, e levou a taça. O atleta confessou sua torcida para os biancocelesti.

"Lazio sempre permanecerá no meu coração. As duas experiências onde eu tive o vínculo mais próximo com os fãs foram aqui em São Paulo e em Roma. Eu serei honesto, estava torcendo para a Lazio na Supercopa Italiana contra a Juventus", concluiu.