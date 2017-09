Ex-atacante da Juventus, Ravanelli critica Higuaín: "Parece uma sombra do que conhecemos"

(Foto: Pascal Pochard Casabianca/AFP/Getty Images)

O péssimo começo de temporada de Gonzalo Higuaín está dando o que falar. Com atuações muito abaixo da média, o argentino vem sendo alvo de críticas imprensa esportiva e da própria torcida.

Nesta quinta-feira (21), foi a vez do ex-atacante juventino, Fabrizio Ravanelli, opinar sobre o momento do camisa 9. Em entrevista concedida à Radio Sportiva, Ravanelli 'soltou o verbo' e não amenizou pro lado de Higuaín.

"Ele está realmente confuso, não parece nem sombra do atacante que conhecemos. Está frustrado, completamente fora de jogo e não consegue ajudar a equipe desta forma. Eu acho que ficar de fora da seleção nacional o machucou, ele deveria descansar, principalmente a cabeça", afirmou.

Na opinião do veterano, Massimiliano Allegri erra em insistir com o camisa 9, momentaneamente. Para o ex-jogador, Gonzalo Higuaín precisa de tranquilidade, e por isso não deveria entrar em campo no próximo compromisso bianconero: o clássico contra o Torino, a ser realizado no próximo sábado (23).

"Insistir em escalá-lo por agora não ajuda, pois ele [Higuaín] precisa de tranquilidade. Seu problema é mais mental do que físico. Eu o deixaria de fora do Derby pois acredito que, no momento, ele é um fardo para a Juve. Há algum tempo ele não é o Gonzalo que conhecemos. Infelizmente, ele não está em condições de jogar agora, precisa voltar a ser um jogador importante", concluiu.

Apoio dos companheiros e de Allegri

Apesar da 'chuva' de críticas, o argentino conta com o respaldo de seu treinador e de seus companheiros. Em entrevista coletiva após a vitória contra a Fiorentina, Allegri fez questão de elogiar o empenho de Pipita. Nas palavras do Mister, Higuaín teve participação fundamental no gol de Mandzukic, tento que decretou a vitória juventina ante à Viola.

Outro a sair em defesa do centroavante foi Juan Cuadrado. Perguntado sobre o desempenho atual de Higuaín, o colombiano afirmou ser questão de tempo para o argentino deslanchar na temporada: "Gonzalo não está abatido. É normal oscilar, por vezes não jogamos tão bem, mas ele está tranquilo. Sabemos que ele é muito forte, em breve irá se recuperar e anotar muitos gols", afirmou.