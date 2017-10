Fiorentina confirma favoritismo contra lanterna Benevento e sobe na tabela

Enfrentando o time com o pior início da história da Serie A, a Fiorentina bateu o lanterna Benevento por 3 a 0, fora de casa, e conquistou sua segunda vitória em sequência no Italiano. Benassi, Babacar e Thereau, cobrando pênalti, marcaram os gols no Ciro Vigorito.

Com 13 pontos, a Viola iguala Milan e Torino na tabela, mas tem vantagem sobre ambos no saldo de gols, e ocupa o 9º lugar. O Benevento, em sua estreia na Serie A, perdeu seu nono jogo em nove rodadas - pior início na história do Campeonato Italiano.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (25), às 16h45. O Benevento viaja até a Sardenha para enfrentar o Cagliari, enquanto a Fiorentina joga no Artemio Franchi contra o Torino. Jogos no horário de Brasília.

Benassi põe a Fiorentina na frente

Apesar da evidente superioridade técnica da Fiorentina, o primeiro tempo no Ciro Vigorito foi de certo equilíbrio. O Benevento teve mais posse de bola (55%), até por uma postura mais reativa da Viola, que teve ligeira superioridade no número de finalizações - cinco a quatro -, mas foi o único time que acertou a meta rival, em três oportunidades.

A primeira chance da partida foi aos 15. Em falta cobrada na lateral da área, Biraghi mandou cruzamento fechado e acabou acertando a trave esquerda. Dois minutos depois, aproveitando a falha de posicionamento da defesa mandante, Chiesa lançou para a entrada da área, Thereau ajeitou para Simeone, que fez o pivô e deixou Benassi de frente para o gol. O meio campista bateu cruzado e abriu o placar.

A partir do gol, o Benevento passou a ter mais posse de bola, até pela mudança de postura viola. O time mandante passou a rondar mais a área da Fiorentina, apesar de ter dificuldade em finalizar as jogadas. Na velocidade, a Viola assustou. Aos 33, em bola roubada no meio campo, Veretout conectou Simeone, que partiu com espaço pela esquerda, invadiu a área e bateu forte de canhota, mas Brignoli espalmou. Na cobrança de escanteio, Biraghi encontrou Pezzella livre, mas o zagueiro cabeceou por cima do gol.

A chance dos mandantes só veio aos 35. Letizia avançou pela esquerda, se desequilibrou na entrada da área e a bola sobrou para Cataldi, que finalizou forte da entrada da área, acertando a trave de Sportiello. Assim, apesar dos esforços stregoni, a Viola foi para o intervalo com a vantagem.

Babacar resolve e Fiorentina garante vitória

Para o segundo tempo, Simeone foi substituído por Babacar no ataque da Fiorentina e, logo aos 2, Thereau recebeu de Chiesa na esquerda e cruzou para o centro-avante senegalês desviar na pequena área e ampliar a vantagem. O árbitro Claudio Gavillucci consultou o VAR para confirmar a posição legal e, após alguns minutos, confirmou a legalidade do gol.

Ainda mais fragilizado pelo gol sofrido logo no início da segunda etapa, o Benevento deu mais espaços à Fiorentina, que teve chance para matar o jogo logo na sequência. Aos 5, em contra-ataque bem articulado, Chiesa tabelou com Thereau e tocou para Benassi, que apareceu livre na entrada da área, mas pegou mal e mandou por cima.

A chance dos mandantes veio aos 11. Ciciretti ajeitou na entrada da área e Memushaj bateu colocado de canhota, com perigo à esquerda do gol. Mas, aos 19, a Viola deu o golpe para matar o jogo. Babacar tentou driblar o Brignoli, mas foi derrubado pelo mesmo, e o árbitro apontou pênalti. Thereau bateu no alto, sem chances para o goleiro e marcou seu sexto gol na Serie A.

A partir daí, o jogo teve seu ritmo diminuído, com a Fiorentina tendo mais posse de bola, mas sem grande ímpeto, e os mandantes não tiveram criatividade para criar oportunidades. Em chutes de fora da área, Lombardi, pelo Benevento, e Lo Faso, pela Viola, ambos vindo do banco, tentaram marcar, mas erraram o alvo.

Já nos acréscimos, Cristóforo deu grande assistência para Thereau, que saiu de frente para o gol, mas perdeu a chance finalizando para a defesa de Brignoli, e o placar acabou com a vantagem de 3 a 0 a favor da Fiorentina.