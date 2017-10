Juventus supera expulsão de Mandzukic e goleia Udinese com três de Khedira

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada da Serie A, a ser realizada no estádio Friuli (Dacia Arena), em Údine, Itália.

Em Údine, a Juventus travou um grande duelo contra a Udinese, neste domingo (22). Mesmo com a expulsão de Mandzukic na etapa inicial, a Velha Senhora venceu por 6 a 2 com gols de Rugani, Pjanic três tentos de Khedira e um gol contra de Samir. O time da casa marcou com Perica e Danilo. A partida valeu pela nona rodada da Serie A.

Com o resultado, a Juventus soma 22 pontos e cola nos líderes do campeonato. A Udinese, por sua vez, conheceu sua terceira derrota na Serie A e caiu para 16º lugar, permanecendo com seis pontos.

A próxima partida da Velha Senhora é contra a Spal, na próxima quarta-feira (25), às 16h45, em Turim. Já a Udinese enfrenta o Sassuolo, no mesmo dia e horário, no Città del Tricolore.

Juventus vira, Mandzukic é expulso e Buffon segura a vitória parcial

Jogando em casa, a Udinese tentou surpreender nos minutos iniciais de partida. O time de Údine pressionava os visitantes e apostava no contra-ataque, enquanto a Juventus tinha dificuldades de fazer a transição para o ataque.

A pressão em cima da Velha Senhora funcionava e a Udinese abriu o placar com Perica. No lance, Rugani e Khedira perderam a bola no meio de campo e Perica recebeu a bola na entrada da área e bateu no canto direito de Buffon, sem chances para o goleiro.

A Juventus parece ter acordado após tomar o gol. Aos 10 minutos, Dybala cobrou escanteio e o brasileiro Samir mandou para o próprio gol. A Velha Senhora retomou o controle da partida e virou com Khedira após belo lançamento de Cuadrado.

Em lance polêmico na pequena área, Mandzukic não conseguiu dominar a bola, caiu e o árbitro o amarelou por simulação. O croata reclamou bastante do lance e foi expulso na metade do primeiro tempo.

Com a expulsão, a Udinese voltou a controlar a posse de bola na partida, já a Juventus tinha dificuldades de sair para o ataque. Nos últimos minutos de partida foram marcados pela grande atuação de Buffon, que defendeu em dois lances capitais.

Em jogo eletrizante, Juventus não dá chances para a Udinese e decreta a vitória

Na volta dos vestiários, a Juventus sofreu um apagão mais uma vez. Em lance de bola parada, Danilo subiu mais alto que a defesa bianconera e empatou o jogo. A Juventus alegou posição irregular, mas o VAR validou o gol.

No lance seguinte, Cuadrado sofreu falta de Perica e a Juventus teve uma grande chance na bola parada. Dybala cobrou para Rugani e o zagueiro cabeceou para dentro do gol.

Depois do gol, a Juventus assumiu outra mentalidade na partida. Em mais uma lance de bola parada, Pjanic cobrou dentro da área, Rugani escorou para Khedira e o alemão marcou o quarto gol da partida e o segundo tento no jogo.

Na sequência, a Juventus teve um gol corretamente anulado pelo árbitro da partida. No lance, Higuaín tocou para Dybala, que marcou o quinto da Velha Senhora, mas o camisa 9 estava em posição irregular.

No apagar das luzes, Khedira entra na pequena área da Udinese sem marcação e toca no canto esquerdo do goleiro para marcar o quinto da Juventus e o terceiro dele na partida. Em sequência, Alex Sandro toca para Pjanic, que chuta de fora da área e marca para decretar a vitória.