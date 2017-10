Aposentado, Cassano lamenta carreira conturbada: "Poderia ter sido como Lionel Messi"

Embora tenha passagem por diversos gigantes europeus, Cassano nunca conseguiu demonstrar o lhe era esperado (Foto: Claudio Villa/Getty Images Sport)

Depois de mais de um mês que a janela de transferências do inverno europeu se fechou, um dos personagens que marcaram o período de julho a agosto, foi Antonio Cassano. O italiano chegou a ser contratado pelo Hellas Verona, rescindiu contrato, voltou atrás uma semana depois e, enfim, anunciou a sua aposentadoria dos gramados.

Por conta de toda essa indecisão do atleta, o caso ficou marcado na Itália, visto que Cassano se consolidou com um personagem importante no futebol do país, tendo atuado em diversos gigantes, como Milan e Real Madrid. Contudo, depois de meses pensando, o atualmente aposentado, concedeu entrevista à Rai Sport nesta segunda-feira (23) contando sobre as decisões da carreira.

"Sou um cara problemático, nunca sabia como ia acordar no dia seguinte. Eu poderia estar jogando em outro planeta, mas eu tenho esse problema, não gosto de treinar e gosto de comer o que eu quiser, quando quiser, tenho certeza que isso me arruinou", declara o italiano.

Hoje, aos 35 anos, Cassano se mostra arrependido com a carreira que poderia ter construído e lamenta não ter tido o comprometimento para ir mais longe no futebol.

"Eu joguei nos melhores clubes do mundo, como Real Madrid, Internazionale e Milan. Se eu tivesse a cabeça no lugar, poderia ter ido jogar em Marte. Seria como Lionel Messi, Neymar entre outros bons jogadores que estão por ai", lamenta Cassano.

Vindo de uma geração que restam poucos remanescentes, como Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon, o meia-atacante falou também sobre o rumo que o futebol vai tomando, com a modernidade das redes sociais e tecnologia.

"Francesco Totti e eu, costumávamos jogar nas ruas, correndo entre estacionamentos vazios atrás de uma bola. Hoje em dia, é tudo muito organizado e planejado, cada um com o seu IPad e videogame. Futebol não deve ser considerado um hobby para esses profissionais, mas uma paixão e um divertimento. Eu olho para os jogos da Serie A, e eles me deixam entediado. Tem bastante organização, mas não vejo talento algum, eu prefiro assistir aos garotos jogando bola na rua", finalizou.