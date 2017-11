Apesar do empate sem gols, Allegri elogia partida entre Juventus e Barça: "Incrível duelo tático"

Google Plus

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC via Getty Images)

Na noite da última quarta-feira (22), a Juventus adentrou o Allianz Stadium precisando de uma vitória simples para cravar sua classificação às oitavas da Champions League. Todavia, do outro lado do campo estava o Barcelona, líder do campeonato espanhol e invicto há 17 jogos.

Em um jogo muito brigado e disputado, cada equipe dominou uma etapa e o equilíbrio se mostrou no resultado final: 0 a 0. O placar classificou o Barcelona em primeiro, e deixou a disputa pela segunda vaga em aberto para a última rodada do Grupo D.

Em entrevista pós-jogo, o comandante juventino, Massimiliano Allegri, teceu elogios às duas equipes. Na perspectiva do treinador, foi um 'grande duelo tático', o que valoriza ainda mais o ponto conquistado.

"Foi uma partida maravilhosa no aspecto tático. É o nosso primeiro 0 a 0 em 2017/18, contra um Barcelona que vem se defendendo muito bem nesta temporada. Se tivéssemos sido um pouco mais velozes no jogo de transição, teríamos criado mais oportunidades de gol. Mas conquistamos um ponto importante", afirmou.

Com a ausência do lesionado Chiellini, Allegri levou à campo o trio formado por Benatia, Barzagli e Rugani. Apesar da escalação pouco usual, o sistema defensivo juventino concedeu pouco ao Barça. O treinador elogiou seus zagueiros e a postura de toda a equipe na partida.

"Os rapazes foram muito bem. Antes do jogo começar, falei ao meu time que eu não estava interessado no placar esta noite, mas sim na performance. Vi o espírito certo e muito coração. Quando a Juventus e defende desta forma, com todos juntos, é difícil concedermos gols", elogiou.

Com o empate, a Juventus foi a oito pontos somados, e depende só de si na última rodada para avançar. A Vecchia Signora vai à Grécia, onde enfrenta o já eliminado Olympiacos. O Sporting, terceiro colocado com sete pontos, enfrenta o Barcelona, no Camp Nou. Os portugueses precisam vencer e torcer por um tropeço juventino.

Confiante, Jorge Jesus 'provoca' Juventus

(Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

No outro jogo do Grupo D, o Sporting 'fez a lição de casa' e bateu o Olympiacos por 3 a 1, mantendo viva a chance de classificação da equipe portuguesa. Em entrevista concedida ao jornal O Jogo, o treinador sportinguista, Jorge Jesus, esbanjou confiança e 'provocou' a rival Juventus.

"Queremos ir ao Camp Nou e vencer. Se nós ganharmos em Barcelona, passaremos. Não acredito que a Juventus ganhará em Atenas, o Olympiacos é uma equipe muito forte. Temos que acreditar em nossa classificação", afirmou.

Na segunda rodada da chave, jogando em Lisboa, os Leões fizeram um jogo bastante equilibrado contra o Barcelona, mas saíram derrotados por 1 a 0.