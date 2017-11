Maior ídolo romanista, Totti palpita sobre briga pelo Scudetto: "Prefiro o Napoli a Juventus" 'Il Capitano' mira empate "bom para a Roma" entre líder e terceiro colocado, mas não se esquiva de apontar preferência na corrida pelo título

Após pendurar as chuteiras na última temporada, Totti virou dirigente do clube (Foto: NurPhoto via Getty Images)

O grande jogo entre Napoli e Juventus, a ser realizado no Estádio San Paolo na próxima sexta-feira (1°), está mexendo com o futebol italiano. A rivalidade recente entre as equipes, a supremacia bianconera nos últimos anos, e outros inúmeros fatores transformam este jogo em um dos mais aguardados da temporada no país. Francesco Totti, grande ídolo da história romanista, deu a sua colaboração para 'apimentar' ainda mais este esperado duelo. De olho na corrida pelo Scudetto, o ex-jogador analisou as duas equipes e revelou estar torcendo por um empate, resultado que beneficiaria a Roma, atual quarta colocada. "Existem três ou quatro times no mesmo nível, mas a Juventus sempre tem algo a mais. O Napoli é o time mais bonito de se ver jogar, podem conquistar o Scudetto se não sofrerem muitas baixas por lesão. Espero que a partida desta sexta termine empatada, então a Roma terá tirado pontos de ambos", afirmou Totti, em entrevista ao Corriere della Sera. + San Paolo lotado: Napoli confirma 56 mil ingressos vendidos para clássico contra Juventus Perguntado acerca de um cenário sem a Roma brigando pelo título da Serie A, Francesco Totti não se esquivou. 'Il Capitano' apontou a sua preferência, afirmando que a Juventus já celebrou demais. "Se a Roma não conseguir brigar pelo Scudetto, eu prefiro que o Napoli vença. Em Turim, já estão cansados de celebrar. Em Nápoles, viveriam por essa glória durante 100 anos. Gostaria de ver uma conquista para o sul do país", palpitou. Questionado sobre a Internazionale, Totti não pareceu muito simpático à ideia da equipe de Milão conquistando a Serie A: "Inter? Não... Para a Inter, não", respondeu.