Felipe Melo admite torcida pela Inter no dérbi ante à Juventus: "Levo essas cores no coração"

(Foto: Claudio Villa - Inter FC via Getty Images)

O próximo sábado (9) reserva mais uma grande partida em território italiano. Terceira colocada da Serie A com 37 pontos, a Juventus recebe a Internazionale, líder com impressionantes 39 pontos. Embalada após uma vitória suada contra o Napoli, no Estádio San Paolo, a hexacampeã italiana terá pela frente uma missão duríssima, contra o único time ainda invicto no campeonato.

O Derby D'Italia, nome dado ao confronto entre Juventus e Inter, é carregado de rivalidade, história, duelos inesquecíveis e grandes personagens. Às vésperas do jogo, um velho conhecido de brasileiros e italianos falou sobre o confronto. Com passagens pelos dois clubes, Felipe Melo não fez questão de ser diplomático e revelou para quem irá torcer no clássico.

"Jamais poderia falar mal da Juventus, mas a Internazionale é algo além para mim. Minha primeira temporada como Nerazzurri foi positiva, o dérbi que vencemos foi inesquecível. Levo essas cores em meu coração, não precisa nem me perguntar de que lado estarei nesta partida", afirmou.

Hoje no Palmeiras, o volante vestiu a camisa nerazzurri entre 2015-2016, tendo atuado ao lado de inúmeros atletas que ainda hoje defendem o clube de Milão. Felipe Melo teceu elogios ao futebol da Internazionale, lembrando que o clube é o único que ainda não perdeu na Serie A 2017/18.

"Eles estão indo muito bem, estão no topo da tabela, invictos e com muitas vantagens. Se não tiver que lidar com grandes problemas ao longo da temporada, Spalletti tem tudo para mirar o Scudetto como grande objetivo", pontuou.

Perguntado sobre quem pode decidir o Derby D'Italia deste sábado (9), Felipe Melo apontou as poderosas duplas de ataque como potenciais fatores de desequilíbrio na partida: "Perisic e Icardi de um lado, Dybala e Higuaín do outro. Mas a Inter precisa estar atenta às aproximações e finalizações de média distância de Pjanic", analisou.