Klopp minimiza derrota e acredita em vaga na final da Copa da Liga

Treinador não foi feliz na partida. Foto: Divulgação/Liverpool

Nesta quarta-feira (11), o Liverpool foi até St. Mary's para enfrentar o Southampton pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Porém, o time sucumbiu aos donos da casa e foi batido por 1 a 0, com gol anotado por Redmond. Mesmo com a derrota, o time de Merseyside ainda segue com boas chances de classificação, bastando vencer por mais de um gol de vantagem em Anfield.

Para o técnico Jurgen Klopp, esse é o pensamento. O treinador acredita no fator casa para reverter o placar. No entanto, o treinador salientou que o time teve bons momentos na partida, porém foi inferior no geral. "Nós tivemos muitos momentos bons. Poderíamos ter tido uma possibilidade, mas nós não fizemos qualquer coisa. Não me sinto bem com o desempenho, mas [a vaga] para a final eu acho que ainda está em aberto".

"Neste momento, dois treinadores estão decepcionados após o jogo: um porque perdeu e um porque só ganhou de 1 a 0 e tem que ir para Anfield depois. Vamos atacar na volta, vamos ser uma equipe diferente, tudo será diferente em Anfield. Assim, para nós, ainda é possível ir para Wembley, e esse é o objetivo", alertou o comandante, ainda confiante.

O treinador também falou sobre Philippe Coutinho, que voltou as gramadas na partida, e Loris Karius. Para Klopp, a volta do camisa 10 foi a melhor notícia do dia. "Foi bom, a melhor notícia de hoje. Você pode ver imediatamente como ele é importante. Claro que ele não está em 100%, mas era importante para ele ter meia hora de jogo".

Sobre Karius, limitou-se a dizer que foi bem na partida e que não ficou surpreso com a apresentação dele hoje. "Foi bem. Se nós perdêssemos por 3 ou 4 a 0, então poderia ser muito mais difícil reverter no segundo jogo. Então sim, ele manteve-nos no jogo. Esse é o trabalho dele e eu não estou muito surpreso pelo que ele foi capaz de fazê-lo. Mas na verdade, se o seu goleiro tem que salvar, então outra coisa está errada no jogo, e que foi o nosso problema hoje à noite.

O foco do time agora se vira para a Premier League. Mesmo com resultados ruins na Copa da Inglaterra e Copa da Liga, o time segue forte na briga pelo título inglês. No domingo (15), o time vai até Manchester para enfrentar o rival Manchester United no Old Trafford.