Southampton é melhor, bate Liverpool e sai com vantagem nas semifinais pela Copa da Liga

Nesta quarta-feira (11), o Southampton deu um bom passo em busca da decisão da Copa da Liga Inglesa. Com um gol solitário de Redmond, os Saints bateram o Liverpool e largaram na frente nas semifinais da primeira copa do calendário ingl:es. Com este resultado, o Southampton joga por um empate no jogo de volta, no dia 25 de janeiro, no Anfield, buscando se classificar para decisão. Os Reds precisam da vitória para forçar a prorrogação.

As duas equipes entram em campo neste final de semana pela Premier League. No sábado (14), às 13h (horário de Brasília), os Saints buscam a recuperação no campeonato nacional encarando o Burnley, fora de casa. O Liverpool, que busca encostar no líder Chelsea, tem um grande clássico no domingo (15), às 14h (horário de Brasília), quando vai até o Old Trafford encarar o Manchester United.

Saints são melhores, criam mais e saem na frente

O início de jogo foi muito bom e intenso no St. Mary's. Porém, a primeira boa chance veio aos 18', e pelo lado dos visitantes, quando, após cabeçada de Lallana, Firmino chutou bem, mas Forster fez bela defesa. No lance seguinte, os Saints assustaram, quando Cedric subiu bem pela direita, cruzou, a bola passou por toda a área e chegou em Redmond, que recebeu livre e finalizou em cima de Karius. Na continuação do lance, Bertrand arriscou de fora da área, mas Karius defendeu mais uma vez.

Só que a torcida dos Saints iria comemorar bastante poucos segundos depois. Aos 20', após rebatida da defesa, a bola sobrou com Tadic, que tentou o passe, Klavan furou feio e a bola ficou com Jay Rodriguez, que passou para Redmond. O camisa 22 dominou livre na área e finalizou com perfeição, na saída de Karius, que nada pô de fazer desta vez: 1 a 0 Southampton.

Depois do gol, a partida perdeu força e ficou morna, além de ter muitas faltas e erros em Southampton. No final do primeiro tempo, quase que os donos da casa ampliaram, quando Bertrand fez grande jogada pela esquerda e a bola chegou em Tadic, que cruzou para Redmond, totalmente livre quase que na pequena área. O camisa 22 finalizou de primeira, no contra-pé, mas Karius fez uma defesaça, salvando os Reds e dando números finais a primeira etapa no St. Mary's.

Liverpool tem mais volume, mas Saints criam mais, só que não marcam, porém garantem o triunfo e a vantagem

O segundo tempo começou de maneira diferente em Southampton, com o Liverpool trocando mais passes, com calma, enquanto os saints se fechavam muito bem, segurando a boa vantagem que tinha. Mesmo com mais volume, os Reds não conseguiam criar chances de gol, mesmo com a entrada de Phillippe Coutinho, que retornou à equipe nesta partida.

Mesmo com menos volume e posse de bola, o Southampton fazia um jogo inteligente, de muita marcação e explorando os contra-ataques, tanto que quase ampliou aos 20', quando Redmond passou no fundo para Cedric, que recebeu, avançou, invadiu a área, mas finalizou mal, perdendo uma grande chance para os donos da casa.

O jogo seguia da mesma forma na sua parte final, com os Saints apenas nos contra-ataques e os Reds girando a bola, mas sem objetividade. Aos 37', quase que o Southampton matou o jogo, quando Long foi lançado, ganhou de Lucas na corrida, cruzou e a bola chegou em Redmond, que, livre, deu um leve toque de cobertura sobre Karius, mas o travessão e Lovren salvaram o Liverpool. Depois disso, nada mais aconteceu e os Saints confirmaram uma importante vantagem para o Anfield.