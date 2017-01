Klopp espera melhora do time com Philippe Coutinho: "Ajuda a toda a equipe quando está 100%"

Google Plus

Foto: Divulgação/Liverpool

O Liverpool volta as atenções para a Premier League. Após passar de fase na Copa da Inglaterra ao vencer o Plymouth por 1 a 0, os reds voltam a campo neste sábado (21) para enfrentar o Swansea no Anfield às 10h30. O jogo marcará a volta de Philippe Coutinho ao time titular.

Jurgen Klopp, em entrevista, exaltou a chegada do camisa 10 na equipe que começará jogando. O treinador também afirmou que ele vem para melhorar não só o time, mas ajudará no individual de cada companheiro, citando o também brasileiro Roberto Firmino. O atacante da seleção brasileira marcou apenas um gol durante a ausência do colega de time.

"Ajuda a toda a equipe quando Phil está 100 por cento, mas eles gostam uns dos outros, é claro, e todos podem se beneficiar das habilidades de Coutinho. Roberto [Firmino] está realmente em boa forma e, para um jogador ofensivo, é sempre importante que você marque gols .Ele jogou mais nas pontas porque Sadio [Mané] não está aqui, o que muda as coisas um pouco", disse Klopp.

O comandante encheu de elogios sobre a parceira. "[Eles] são bons amigos que procuram um ao outro. Eles são realmente futebolistas, e é isso que eu realmente gosto. Se Roberto está na melhor posição, Philippe passa a bola, se não, alguém em melhores condições recebe. Isso é uma verdadeira parceria. Fazer sempre a mesma coisa, mesmo quando é bom, não é a coisa certa. Boa compreensão na equipe ajuda muito, mas graças a Deus que eles têm um bom entendimento com todos os seus companheiros de equipe e não apenas uns aos outros".

Na entrevista o alemão falou sobre a partida deste fim de semana contra o Swansea, alertando que não será jogo fácil. "Finais. Para ambas as equipes, o que obviamente é muito importante. Swansea já está jogando para ficar na Premier League. Isso é muito intenso."

Sobre as chances de título, Jurgen Klopp não dá o Liverpool como carta fora do baralho, o time segue firme. "Ainda estamos na corrida e isso é muito bom. Tivemos talvez os maiores problemas nas últimas três, quatro, cinco semanas. Eu acho que nós lidamos muito bem com isso. Nós não falar muito sobre ele. Gosto de como minha equipe enfrenta todos esses desafios. Agora, o próximo desafio é um jogo em casa", finalizou.

Gerrard voltará ao Liverpool como treinador das categorias de base

Nesta sexta-feira (20), o Liverpool também anunciou a volta de Steven Gerrard ao clube. Aos 36 anos de idade, o ex-meia será o técnico das categorias de base do clube. "É como completar o círculo, voltando ao lugar onde tudo começou. No entanto, esta não é uma decisão baseada na emoção, é sobre o que eu posso oferecer e contribuir para o Liverpool".

O lendário camisa 8 do clube sabe das funções que ocupará e exaltou o time. "Eu não acho que eu preciso explicar para as pessoas o que este clube de futebol significa para mim, mas quando eu sabia que voltar era uma opção séria eu queria ter certeza de que era um papel substantivo e um papel em que eu poderia realmente ajudar o organização", afirmou.